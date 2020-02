La lite tra Bugo e Morgan continua ad imperversare in seguito alle vicende avvenute sul palco dell’Ariston. I due cantanti si sono esposti in diverse trasmissioni televisive dopo la squalifica dal Festival di Sanremo. È recente la notizia che Bugo presenzierà nella prima puntata della nuova stagione di Una storia da cantare, programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Sabato 15 febbraio dunque il cantante sarà protagonista del prime time di Rai 1.

La lite tra Bugo e Morgan

Nella penultima puntata di Sanremo 2020 il pubblico italiano ha potuto assistere ad un evento mai verificatosi nella storia del Festival.

Morgan e Bugo erano sul palco per esibirsi con Sincero, il primo, però, ha cambiato il testo della canzone, contornandolo di insulti verso il collega, che, sentita la nuova versione del brano, si è immediatamente allontanato dal palco. La “bravata” del cantante dei Bluvertigo è costata cara al duo, Amadeus ha infatti poco dopo dichiarato la squalifica dei concorrenti dalla gara.

In seguito a questi eventi la rottura tra i due cantanti è stata inevitabile e dopo il Festival entrambi sono intervenuti in alcune trasmissioni televisive cercando di giustificarsi e di addossare la colpa all’altro.

Morgan ha scelto Live – Non è la D’Urso su Canale 5, in cui ha parlato lungamente dell’argomento ed ha effettuato anche un’incursione telefonica durante una puntata di Vieni da me su Rai 1.

L’invito di Enrico Ruggeri

La presenza di Bugo, in queste giornate dedicate alla polemica, è stata meno invasiva di quella del suo collega. Il cantante ha infatti presenziato a L’AltroFestival di Nicola Savino in onda su Raiplay ed alla puntata di Domenica In dedicata proprio al Festival di Sanremo.

In entrambi i casi Bugo si è dimostrato abbastanza laconico e poco irruento.

Grazie ai social è giunta la notizia che il cantante piemontese parteciperà alla puntata del 15 febbraio di Una storia da cantare. Questa ospitata era già nell’aria sanremese: nell’ultima serata all’Ariston infatti, Enrico Ruggeri era ospite con Bianca Guaccero per lanciare la nuova edizione del programma ed ha dichiarato in diretta di desiderare la presenza di Bugo tra i suoi ospiti. Il cantante ha evidentemente accettato e lo ha fatto sapere attraverso un post di Instagram.

Il post di Bugo su Instagram in cui annuncia la sua presenza a Una storia da cantare

Certamente la squalifica pare non aver danneggiato il duo, infatti ad oggi sono i più chiacchierati del panorama musicale italiano e la loro visibilità ne sta risentendo forse più di quanto si aspettassero.

Approfondisci

Tutto sul Festival di Sanremo

Bugo e la lite con Morgan: “Sono devastato, ci saranno penali da pagare”

Sanremo 2020, il manager di Bugo su Morgan: “Va aiutato, stategli vicino”