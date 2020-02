Sarà davvero una puntata da non perdere quella di domani di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio che ha incoronato il successo dell’amata Silvia Toffanin. Sulla scia dei recentissimi eventi, anche nel salotto della Toffanin si discorrerò di Coronavirus, il Covid-19 e per l’occasione ci saranno in studio personalità femminile che mediaticamente hanno discorso sul tema nelle proprie trasmissioni.

Anche a Verissimo si parla di Coronavirus

Una puntata sui generis quella che andrà in onda domani pomeriggio parlando di Verissimo. Di solito la Toffanin ha abituato il suo pubblico ad avanzare per ospiti e non per tematiche, come accade invece in tante altre trasmissioni, ma i recenti eventi dettano legge anche sul copione e per questo motivo anche nello studio di Verissimo si parlerà di Coronavirus.

Ovviamente non si tratta di un discorrere medico, lasciato ad ambienti più confacenti, ma sarà un discorrere anche dal punto di vista mediatico sul come è stata affrontata l’emergenza e come e quali dati è stato opportuno e doveroso riportare nel corso delle trasmissioni. A farlo saranno due ospiti d’eccezione, due colleghe strette della Toffanin: Federica Panicucci che di Coronavirus ha parlato a lungo nel suo Mattino Cinque e Barbara d’Urso, anche lei in prima linea nel fornire aggiornamenti nel corso di Pomeriggio Cinque e Live – Non è la d’Urso. Ad accompagnarle anche la giornalista, volto del Tg5, Cesara Buonamici e Alessandria Viero, volto di Quarto Grado che questa sera tra i casi analizzati prenderà in considerazione quello di Samira El Attar.

In studio anche Clizia Incorvaia e Pago

Esaurito l’argomento Coronavirus, si tornerà ad un copione più classico ed arriveranno in studio due ex protagonisti della corrente edizione del Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia – fuori dalla Casa per una squalifica – e Pago, eliminato dal pubblico dopo essere finito in nomination. Ma attesi anche tanti altri ospiti quali Beppe Fiorello, Iva Zanicchi – recentemente al centro del gossip per le dichiarazioni rilasciate sul Morgan/Bugo “gate” – Elodie e Junior Cally, il contestato cantante fresco di Festival di Sanremo.

Approfondisci

Tutto su Silvia Toffanin

Tutto sul Grande Fratello Vip 4

Tutto sul Coronavirus