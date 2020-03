È di appena qualche minuto fa la notizia che Nicola Zingaretti, il segretario nazionale del Partito Democratico, ha voluto rendere pubblica sul proprio profilo Twitter. Risultato positivo al Coronavirus, il politico ha annunciato di essere risultato negativo a due tamponi consecutivi.

Zingaretti negativo ai tamponi

“Sono risultato negativo a 2 tamponi consecutivi“, è l’incipit del tweet di Nicola Zingaretti, scritto pochi minuti da sui suoi canali social e già di per sé, di questi tempi, basterebbe per trarne la lieta conclusione. Il segretario del Pd, sempre su Twitter, aveva dichiarato il 7 marzo scorso di essere risultato positivo al Covid-19, specificando come nonostante avesse contratto l’infezione non volesse rinunciare in alcun modo ad adempiere alle sue consuete mansioni.

Il post su Twitter di Nicola Zingaretti

Coronavirus, cala il numero dei contagi

Una notizia che aveva comportato anche analisi più specifiche alla luce dell’ospitata a Porta a Porta a cui Zingaretti aveva preso parte in qualità di ospite qualche sera prima. Testimoniando di passo in passo la sua quarantena e i miglioramenti delle sue condizioni di salute, oggi così scrive Zingaretti: “Sono guarito e torno al lavoro.

Grazie a tutti gli operatori della sanità, alle donne e agli uomini che con il proprio impegno stanno combattendo per l’Italia“. Sempre di questa sera anche l’ultimo bollettino della Protezione Civile che conferma il trend positivo circa il numero dei contagiati, in calo rispetto alla giornata di ieri.

Nel Regno unito guarisce il principe Carlo

E sempre di questa sera anche la notizia che filtra invece dal Regno Unito: anche il principe Carlo, dopo essere risultato positivo al Covid-19 la settimana scorsa, non si trova più in quarantena, guarito dal Coronavirus. Non la stessa sorte invece di Boris Johnson, il primo ministro inglese che ha annunciato anche lui di essere positivo al Covid-19: sul politico non risultano esserci novità circa la guarigione.

