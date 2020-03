Nuovo botta e risposta nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso tra Clizia Incorvaia e Grazia Sepe, presunta amante di Francesco Sarcina. Un triangolo amoroso sul quale si cerca di fare chiarezza ai microfoni di Barbara d’Urso.

Il triangolo Sarcina – Incorvaia – Sepe

Dopo aver rivelato la propria età anagrafica e dopo i festeggiamenti del primo mese d’amore al fianco di Paolo Ciavarro, l’ex gieffina, Clizia Incorvaia, torna a far parlare di sé.

Davanti alle telecamere di Barbara d’Urso, Grazia Sepe punta nuovamente il dito contro la Incorvaia, accusandola di essere una calcolatrice.

Clizia non esita a ribattere: “Vi siete sposati nel frattempo? Avete fatto un secondo matrimonio?” – poi prosegue – Sai perché ti ho perdonato, ragazza? Perché tu non sei una madre e non sai cosa significa lottare per mantenere una famiglia unita quando ci sono dei problemi di coppia“. Grazia Sepe non ci sta e replica a sua volta: “Sei stata la prima a tradire tuo marito con il suo migliore amico, testimone di nozze“. “Intanto io non ho tradito nessuno – puntualizza la gieffina – ma non devo parlare con te in questa sede di questa cosa“.

Incorvaia vs Sepe: i toni si scaldano

Il dibattito tra le due (ormai ex) donne di Francesco Sarcina si infiamma: Clizia Incorvaia, infastidita dalla frecciatina di Grazia Sepe, non accetta le accuse e accende i toni: “Tu non ti puoi permettere di giudicare la mia vita, tu non sei la ex amante di mio marito, tu sei una delle tante… Ti posso mandare le chat e tutto quanto“.

A quel punto la Sepe incalza: “Tu mi hai scritto su Instagram e mi hai detto verrai querelata, verrai denunciata, ma non ho capito tu ora te ne esci con questa storia?

“. Ed ecco che Clizia perde le staffe: “Paradossale che una persona ignorante come te mi venga a dire questo – le premesse di affrontare la questione con pace e amore vacillano – Fai veramente pena… Sei una grandissima maleducata“. Clizia poi sguaina il commento di Sarcina: “Il mio ex marito quando ti ha visto nel locale ha detto chi è quell’ameba“.

