L’account Instagram di Mara Venier racchiude tutta la sua quotidianità. Infatti zia Mara tiene costantemente aggiornati i suoi follower su come trascorre le giornate, e ai suoi fan non sfugge nulla. L’ultima foto che ha catturato l’attenzione dei follower della simpatica conduttrice di Domenica In è stato un scatto sexy, pubblicato nelle storie Instagram, in cui la conduttrice si mostra più attraente che mai.

Mara Venier e il rapporto con i suoi follower

La solare Mara Venier ha instaurato un rapporto molto diretto con i suoi follower. Basti pensare ai numerosissimi fan che ogni giorno commentato con parole piene di ammirazione i post pubblicati dalla simpatica zia Mara.

In particolar modo, durante le ultime settimane di isolamento a causa della pandemia che ha sconvolto il mondo intero, Mara Venier ha provato in tutti i modi ad intrattenere i suoi fan e a dispensare utili consigli su come trascorrere le infinite giornate tra le mura di casa.

Il selfie che ha incantato i fan di zia Mara

Poche settimane fa la zia più amata di telespettatori italiani aveva confessato al programma radiofonico Un giorno da pecora di aver preso 8 chili durante le lunghe settimane di quarantena.

Ma sembrerebbe proprio che per i suoi fan zia Mara è più in forma che mai. Il selfie scattato davanti allo specchio ha infatti riscosso molto successo. Nello scatto in questione la conduttrice di Domenica In, vestita con una camicia bianca non molto lunga, mostra il suo fisico e cattura l’attenzione dei suoi follower.

Storia Instagram di Mara Venier

Zia Mara sceglie una canzone di Achille Lauro

Come sottofondo per la foto Mara Venier ha scelto la canzone C’est la vie, brano del rapper Achille Lauro, al quale zia Mara è molto affezionata.

A conferma dell’affetto e dell’amore che nutre nei confronti del giovane cantante, ricordiamo un episodio avvenuto durante la settimana del Festival di Sanremo: Mara Venier, non tollerando le numerose critiche rivolte ad Achille Lauro a causa dell’outfit scelto per le esibizioni sul palco dell’Ariston, era prontamente intervenuta per difendere il ragazzo.

