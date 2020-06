Dopo la lieta notizia della nascita della piccola Carlotta, è tempo della prima visita dal pediatra per la figlia di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, nata lo scorso 25 maggio.

Eleonora Daniele porta la figlia dal pediatra

Come di routine, anche per Carlotta è arrivato il momento della prima visita pediatrica; questa si è tenuta alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma, dov’è da poco nata la bambina. Ad accompagnare la piccola Carlotta la mamma Eleonora e il papà Giulio, immortalati radiosi e affiatati dal settimanale Diva e Donna.

Eleonora Daniele, Giulio Tassoni e Carlotta nelle foto di Diva e Donna

Eleonora ha dato alla luce Carlotta il 25 maggio con un parto cesareo. Una scelta presa all’ultimo: “Avrei potuto fare il parto naturale, ma con l’ecografia dell’ultima visita il mio ginecologo ha visto che si era girata“, ha di recente raccontato la conduttrice a Di Più. Eleonora Daniele ha sottolineato in più occasioni l’immenso amore per la sua bimba, nata con un peso di 4 chili: “Allatto Carlotta perché il latte materno ha tanti anticorpi. Per fortuna io ho tanto latte“.

Dopo l’estate, battesimo e ritorno in tv

In questi mesi estivi Eleonora Daniele sarà in maternità, poi a settembre sarà pronta per tornare sul piccolo schermo per registrare Storie Italiane, il programma condotto proprio da lei su Rai 1. Come molte donne, Eleonora ha continuato a lavorare per tutta la gravidanza, tenendo così compagnia al suo pubblico, dal quale è desiderosa di tornare.



Non solo lavoro, per Eleonora Daniele sarà tempo di organizzare il battesimo della piccola Carlotta, celebrazione che probabilmente si terrà in ottobre. Come madrina per sua figlia, Eleonora Daniele ha scelto Mara Venier; con la conduttrice, condivide non solo il mestiere e le origini venete, ma anche profonda amicizia.