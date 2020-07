La diatriba tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è ormai l’evento dell’estate. Dopo Matilde Brandi, che ha scelto di restare super partes senza schierarsi apertamente, a esprimere il suo parere sulla spinosa questione è Stefania Orlando. In una lunga intervista al settimanale Chi, la conduttrice televisiva scende nell’arena a fianco della collega Volpe, difendendola dal tagliente post di Magalli.

La querelle Volpe-Magalli

L’epopea televisiva è nota a tutti: a fine giugno Adriana Volpe è tornata in tv alla conduzione di Ogni Mattina, contenitore mattutino del canale Tv8. Un debutto che ha riscosso meno successo del previsto: le prime settimane hanno registrato ascolti a dir poco demoralizzanti, che di rado hanno superato l’1% di share.

Giancarlo Magalli non si è fatto sfuggire l’occasione di rigirare il coltello nella piaga e ferire nell’orgoglio la sua ex collega, zittendola virtualmente con un post di dubbio gusto. Immediata la replica di Adriana Volpe, che senza mezzi termini ha sfidato il conduttore in un monologo in diretta tv.

Stefania Orlando: “Accanimento ingiustificato e stucchevole”

Stefania Orlando prende apertamente le parti di Adriana Volpe: “Trovo ingiustificato e stucchevole l’accanimento nei confronti di Adriana”, dichiara.

“Fare dell’umorismo sui bassi ascolti di un programma non lo trovo carino – continua – e dietro una trasmissione ci sono tante persone che lavorano e Magalli questo dovrebbe saperlo”. La stoccata finale di Stefania Orlando è un’accusa a Giancarlo Magalli: “Se l’ironia è una facoltà a numero chiuso, lo è anche l’eleganza”.

I detrattori di Stefania Orlando

Stefania Orlando parla poi della sua vita professionale e ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Quando le viene ricordato che figurava tra la rosa di candidate alla conduzione de L’Isola dei Famosi, esplode: “Un classico!

Ogni anno, da quando non ho un programma tutto mio, vengo citata per qualsiasi trasmissione. Non c’è quasi mai niente di vero e puntualmente c’è sempre qualcuno a danneggiarmi”. Rivangando il passato, Orlando constata che “i detrattori, nonostante tutto, sono sempre dietro l’angolo”. Racconta poi di aver vissuto un periodo difficile quando in passato in un intervista rivelò di aver subito le avances di un personaggio potente “senza fare nomi e senza dare alcun indizio”. “Era un argomento tabù, ai tempi”, aggiunge.

Stefania Orlando vide però le sue parole rimaneggiate: “Una volta pubblicata l’intervista uscì fuori, senza alcuna fondamenta, che l’uomo in questione era un dirigente Rai cosa, peraltro, assolutamente non vera”.

L’amore e la voglia di maternità

Stefania Orlando ha da poco festeggiato il primo anno di matrimonio con Simone Gianlorenzi. “Nessun festone – spiega – Una serata tranquilla all’insegna dell’amore e dell’assoluta semplicità”. La conduttrice rivela poi di sentirsi pronta a diventare mamma e di aver provato a restare incinta: “Nei mesi a seguire ci hanno suggerito di affidarci alla scienza, ma abbiamo preferito non accanirci e accettare la decisione di madre natura”, racconta.

Nell’attesa che la cicogna trovi la strada di casa, c’è suo marito a rendere la vita più serena: “Da sola sto bene, ma con Simone ancor meglio – dichiara – Lui è un valore aggiunto”.

