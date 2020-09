L’esperienza al Grande Fratello Vip, gli attriti con Giancarlo Magalli e l’avventura a Tv8 sono solo alcune delle tematiche trattate da Adriana Volpe in una recente intervista sulle ultime evoluzioni della sua vita. Continua a tenere banco l’interrogativo sul suo matrimonio, da più parti dato come in forte sofferenza. La conduttrice di Ogni mattina ha spiazzato tutti sulla presunta crisi con il marito, Roberto Parli, dopo mesi di gossip.

Adriana Volpe e la presunta crisi con Roberto Parli

Crisi coniugale, sì o no? Non sembra esserci ancora una nitida risposta al quesito che ha scosso le cronache rosa intorno alle sorti delle nozze di Adriana Volpe e Roberto Parli, in una recente intervista della presentatrice al settimanale Visto.

La conduttrice di Ogni mattina, in onda al fianco di Alessio Viola su Tv8, ha spiazzato il pubblico con una replica “opaca” alla domanda sullo stato di salute del suo matrimonio: “In questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei“.

Adriana Volpe, chi è il marito Roberto Parli

Roberto Parli, nato in Svizzera e residente a Montecarlo, è lontano anni luce dalla galassia dello spettacolo, che conosce di riflesso propio per la professione e il successo di sua moglie. Lavora come manager e ha costruito una solida carriera che non ha nulla a che vedere con il mondo di Adriana Volpe, essendo attivo nel settore immobiliare.

Si sono sposati nel 2008 e, 3 anni più tardi, sono diventati genitori della piccola Gisele. Si tratta del secondo matrimonio per la ex conduttrice de I Fatti Vostri, che in precedenza era salita all’altare con Chicco Cangini (nel 2000, nozze naufragate nel volgere di pochi mesi).

Il suo profilo appare piuttosto riservato, ma la partecipazione della moglie al GF Vip ha fatto emergere alcuni risvolti del loro rapporto che, finora, non sarebbero stati del tutto chiariti in favore di pubblico.

La crisi di Adriana Volpe al Grande Fratello

L’esperienza al Grande Fratello Vip 4 “è stata pazzesca“, avrebbe detto Adriana Volpe, sottolineando la sua gratitudine a Mediaset e agli autori che le hanno permesso di sbarcare nel reality.

“Mi ha dato l’opportunità di farmi vedere per quella che sono. Mi ha messo a nudo. In questo programma non c’è paracadute, e avevo molto timore“. L’avventura nella casa più spiata d’Italia aveva fatto emergere con prepotenza le voci di una presunta frattura nel suo matrimonio, complici il presunto avvicinamento ad Andrea Denver e un bacio a Pago che avrebbero fatto saltare i nervi al marito.

Roberto Parli le aveva inviato una lettera, causa di una profonda scossa emotiva che poi lei sembrava aver superato dopo le rassicurazioni del marito e la conclusione della sua permanenza nella Casa.

Lo sfogo di Adriana Volpe su Ogni mattina

La conduttrice avrebbe scelto di rispondere con un semplice “no comment” alle domande su come proceda la situazione sul fronte delle liti con Magalli poi sfociate in una battaglia legale.

Lo sfogo di Adriana Volpe era arrivato mesi fa dopo che l’ex collega aveva attaccato i bassi ascolti del suo format Ogni mattina. La conduttrice aveva aperto una puntata della trasmissione con un messaggio al vetriolo per lui:

“Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta.

Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come Tv8. Mi offende questo gesto. E zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata“.

Approfondisci

TUTTO SU ADRIANA VOLPE

Adriana Volpe, la dedica al marito sui social

Adriana Volpe in crisi: flop per Ogni mattina