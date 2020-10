Pierluigi Diaco è pronto a tornare in tv con un programma tutto nuovo. Al giornalista sarebbe stato affidato un programma-intervista che andrà in onda in seconda serata dal prossimo inverno.

Novità in vista

Nel corso del consiglio di amministrazione della Rai, tenutosi lo scorso venerdì 30 ottobre, si è discusso delle proposte dei palinsesti invernali. Stando a quanto ha riferito l’Adnkronos, ci sarebbero grandi novità per l’opinionista Pierluigi Diaco. L’indiscrezione è stata rivelata da Giuseppe Candela, giornalista de Il Fatto Quotidiano e Dagospia, che ha citato l’Adnkronos. La stessa notizia è stata poi diffusa anche da altre fonti.

Tweet del giornalista Giuseppe Candela

A quanto pare, il giornalista romano cambia canale e si sposta su Rai 2. Per lui la Rai ha pensato ad un nuovo programma di interviste, chiamato Il bianco e il nero, che si prevede andrà in onda il martedì in seconda serata. La fascia oraria prevista per la nuova trasmissione non è del tutto nuova a Diaco. Già con Io e te, il conduttore andava in onda il sabato sera in seconda serata, su Rai 1.

La ripartenza di Diaco

Dopo la brusca interruzione della trasmissione Io e te, condotta da Diaco e da Katia Ricciarelli, il giornalista è pronto a ripartire. La scorsa estate, a causa della positività al COVID-19 di un membro del team del programma, la trasmissione di Rai 1 è stata immediatamente interrotta e il conduttore era rimasto profondamente amareggiato per non aver potuto neanche salutare i telespettatori.

Pierluigi Diaco sotto i riflettori

L’improvvisa ed inaspettata interruzione dell’ultima stagione di Io e te si aggiungeva ai tanti episodi che hanno portato Diaco più volte al centro dell’attenzione: lo scontro con il giornalista Alberto Matano, la sua improvvisa decisione di abbandonare i social, il duro attacco a Mario Adinolfi, lo scontro in diretta con la collega Giusi Legrenzi, durante la trasmissione radiofonica di RTL 102.5.

