Carlo Conti, risultato positivo al Coronavirus e costretto a un breve ricovero per un lieve peggioramento dei sintomi del Covid, è stato dimesso dall’ospedale 3 giorni fa. Inevitabile l’interrogativo dei fan: il ritorno a casa coinciderà con un rientro del conduttore al timone di Tale e Quale Show? La risposta è arrivata proprio a ridosso della puntata di oggi, 13 novembre, attesissima semifinale di questa edizione.

Carlo Conti a Tale e Quale Show: la decisione sulla conduzione

Mancano ormai poche ore all’attesa semifinale di Tale e Quale Show, e i motori ruggiscono prima della messa in onda di oggi, 13 novembre.

Il varietà torna in scena alle 21.25, su Rai1, per regalare al suo pubblico uno dei momenti più importanti: quello in cui si deciderà chi arriverà a contendersi le ultime battute del format in ottica vittoria.

Una domanda ha fatto da sfondo alle ore che separano i fan della trasmissione dal grande appuntamento: Carlo Conti tornerà alla conduzione? L’interrogativo è fisiologico, alla luce del recente ricovero del padrone di casa – ora fresco di dimissioni dall’ospedale – a causa del Covid-19.

La risposta è finalmente arrivata: il conduttore torna al timone del suo show, seppur in collegamento da casa, per traghettare concorrenti e telespettatori verso il gran finale di stagione. A comunicarlo è la Rai, con un comunicato in cui sono annunciate diverse anticipazioni sulla prima serata.

Le condizioni di Carlo Conti dopo le dimissioni dall’ospedale

Nella nota della Rai, la conferma del rientro alla guida del varietà: “Sarà Carlo Conti a presentare la serata, collegandosi nuovamente dalla propria abitazione“.

Il comunicato svela anche le condizioni di salute del conduttore, dopo la positività al Coronavirus e il ricovero in ospedale: “Sono migliorate – scrive Viale Mazzini – e dunque gli permettono di tornare al timone del programma anche se da remoto“. Conti, dunque, non sarà in studio ma accompagnerà il suo pubblico da casa, come accaduto poche settimane fa.

Semifinale Tale e Quale Show: giuria e abbinamenti

L’ormai nota giuria del programma, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, insieme a Gabriele Cirilli, stasera conterà sulla presenza di Elena Sofia Ricci, in veste di giurata d’eccezione.

Questi gli abbinamenti della penultima puntata: in semifinale, Virginio porta in scena Ed Sheeran, Barbara Cola si ripete con Emma Marrone, Jessica Morlacchi diventa Rihanna, Francesco Monte diventa Tiziano Ferro, Lidia Schillaci nei panni di Beyoncé, Carolina Rey in quelli di Laura Pausini, Sergio Muniz imita Julio Iglesias, Giulia Sol si presenta con Liza Minnelli, Agostino Penna con Phil Collins e Pago con Massimo Ranieri. Con la somma delle due votazioni (giurati e concorrenti), sarà decretato il vincitore della serata.

