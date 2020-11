Dopo la scoperta della sua positività e il ricovero per Covid, c’è una novità sulle condizioni di Gerry Scotti. A rivelarla è Mara Venier, che si rivolge direttamente al collega dopo aver ricevuto un messaggio in diretta a Domenica In.

Mara Venier svela come sta Gerry Scotti

Nel corso della diretta di Domenica In, ieri, 15 novembre, Mara Venier ha fatto una rivelazione al pubblico di Rai1. La conduttrice ha parlato delle condizioni dell’amico e collega, ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus.

Inizialmente, si era parlato di un trasferimento in terapia intensiva poi smentito dall’ufficio stampa del conduttore in una nota ad Adnkronos: “Gerry Scotti sta bene.

Non è mai stato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e tutti i valori sono rientrati nei parametri, tanto che dovrebbe tornare a casa nei prossimi giorni“.

Nella nota, in cui si parla di un ricovero a Milano per necessità di “assistenza costante”, è anticipato ciò che Mara Venier ha poi confermato ai suoi telespettatori: le imminenti dimissioni del presentatore.

Il messaggio di Gerry Scotti in diretta

La conduttrice di Domenica In ha dedicato una parentesi al collega durante l’intervista a Sinisa Mihajlovic – anch’egli colpito dal Coronavirus mesi fa -, svelando le attuali condizioni di salute di Gerry Scotti ai suoi telespettatori.

“Mi ha mandato un messaggio adesso Gerry Scotti, che saluto, ti vogliamo bene – ha detto Mara Venier rivolgendosi al volto di Canale 5 – so che domani ti dimettono e sono felicissima, un bacio grande a te e anche a Iva Zanicchi, anche la mia amica Iva è in ospedale. Grazie Gerry, ti voglio bene, ci siamo già scritti, ti ho detto che mi manchi ed è vero“.

Gerry Scotti a Tu sì quel vales: “Ho ricevuto tante attestazioni“

In attesa che Gerry Scotti venga dimesso dall’ospedale di Milano, come anticipato da Mara Venier a Domenica In (secondo cui il conduttore dovrebbe tornare a casa oggi), sabato 14 novembre è andata in onda la puntata. di Tu sì que vales in cui il presentatore è apparso prima sulla sua poltrona di giudice in studio, poi in collegamento da casa.

Si tratta di due registrazioni antecedenti rispettivamente la scoperta della positività e il ricovero (quando ancora Scotti era in isolamento domiciliare), e ora il pubblico non vede l’ora di ritrovarlo al suo solito posto nel programma. “Ho ricevuto tante bellissime attestazioni – aveva detto a Maria De Filippi – grazie di cuore a voi e a tutti“.

Approfondisci

TUTTO SU GERRY SCOTTI

TUTTO SU MARA VENIER

TUTTO SU DOMENICA IN