La finale di Ballando con le stelle ha visto trionfare Gilles Rocca e Lucrezia Lando, mentre il resto del podio ha scatenato non poche polemiche, soprattutto nei confronti di una giuria duramente criticata. Tra gli scontenti ci sono anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, classificati quarti dopo un duello con Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

La coppia di ballerini non ha gradito non ricevere nemmeno un voto su 5 dalla giuria e pare che i malumori siano stati esplicitati dietro le quinte. La conduttrice e il ballerino però potrebbero trovare consolazione nella reciproca conoscenza, che pare stia diventando qualcosa di più.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro neri per il risultato

Nonostante il percorso difficile affrontato da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che hanno dovuto fronteggiare problemi di salute e infortuni, il risultato è impietoso. La giuria ha valutato 0 a 5 la sfida tra Isoardi e Conticini, scatenando non pochi malumori per la conduttrice con caviglia ancora malandata. Tanto che la medaglia è stata presa con aperta amarezza e subito tolta da Raimondo Todaro.

Elisa e Raimondo lasciano il palco dopo la consegna delle medaglie frettolosamente

“Il nostro sacrificio non compreso fino in fondo“, ha commentato Elisa Isoardi nei confronti della giuria.

Dietro le quinte la medaglia sarebbe stata gettata a terra e lamentele sarebbero state sollevate anche da Todaro.

Nato l’amore a Ballando con le stelle?

Nonostante il finale non proprio rosa e fiori, sembra che i due ballerini possano consolarsi a vicenda. Nella clip dell’esibizione i due parlano dei loro sentimenti e lasciano capire che a Ballando con le stelle non hanno trovato solo un partner di ballo.

“Mi innamoro, va bene? Mi innamoro perché siamo bellissimi. Non c’è nient’altro da dire, perché è pura la cosa. Amore, amore, amore. La complicità il volersi bene, è qualcosa di straordinario“, ha dichiarato Elisa Isoardi.

Elisa e Raimondo durante le prove di Ballando con le stelle

Anche Raimondo Todaro sembra essere stato particolarmente colpito dalla conduttrice. Quando gli chiedono cosa sono l’uno per l’altro, risponde: “Secondo me non lo sappiamo ancora nemmeno noi. Lo scopriremo“. Per il ballerino “il nostro è stato un bel percorso che non è ancora finito“.

