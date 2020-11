L’aria è decisamente mesta al Grande Fratello Vip, dopo l’annuncio che il reality andrà avanti fino a febbraio. Alcuni concorrenti hanno preso molto male la notizia, in primis Elisabetta Gregoraci, intenzionata a lasciare la Casa. Anche gli altri gieffini sono andati in crisi, come Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. E proprio tornando a parlare di loro dopo lo sfogo di Dayane Mello, Rosalinda Cannavò ha avuto un momento in cui si è aperta sui drammi vissuti in passato.

Rosalinda Cannavò: la grande sofferenza per la solitudine

Mentre si confronta sulla situazione tra lei e Francesco Oppini con alcune coinquiline, Rosalinda si lascia andare a delle confessioni sul suo modo di essere.

“Ho i miei momenti. Mi sento io sola con me stessa, mi sento diversa, a volte incapace. Sono dei problemi che ho io con me stessa che devo affrontare“, confessa, “Qui dentro li sto affrontando, perché non sono abituata a stare in gruppo, non sono mai stata in gruppo“.

L’attrice racconta di essere stata “rinchiusa per 7 anni in una casa dove non potevo uscire e non potevo fare niente.

Io non so socializzare con le persone, perché non l’ho mai fatto“. Quando Stefania Orlando chiede se si riferisce al periodo in cui ha sofferto di problemi alimentari, Rosalinda replica: “Sì, ma si aggiungono altre cose di cui non posso parlare“.

L’appoggio di Giulia Salemi

A consolare Rosalinda è Giulia Salemi, che dichiara come l’attrice sia una delle persone con cui ha avuto più feeling nella Casa. “Da spettatrice pensavo fossi una bugiardona, perché non si capiva niente. Io ti percepisco pura, vera, sensibile“, spiega Giulia. “Da quando sei veramente te stessa, sei un amore.

Sei carina, hai una bella parola per tutti“, continua la modella.

Il rapporto con Francesco Oppini e Tommaso

Rosalinda Cannavò chiarisce anche la sua idea su Francesco Oppini e Tommaso Zorzi alle coinquiline. L’attrice non ha antipatia per loro, ma qualche dubbio rimane: “Non mi stanno sulle pa**e. Soprattutto nei confronti di Tommaso. Io la reputo una persona sensibilissima che non mi sarei mai aspettata“.

Su Oppini ha aggiunto: “Vederlo stare male così mi ha fatto stare male, gli ho detto più volte ‘Parliamo’ ma non voglio insistere“.

Rosalinda conclude dichiarando che può cambiare idea, ma non c’era cattiveria nelle sue affermazioni e anzi le piacerebbe approfondire la sua conoscenza con Tommaso, che comunque è una persona molto complessa.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

GF Vip, Selvaggia Roma sotto accusa: spuntano audio compromettenti