Alena Seredova torna a parlare del coronavirus sul suo profilo Instagram, dove aveva dato la notizia della sua positività. Rispondendo ai follower, la modella parla della lontananza dai figli, che va avanti ormai da 2 settimane. Seredova è preoccupata in particolare per l’ultima arrivata, Vivienne Charlotte, avuta con il compagno Alessandro Nasi.

Alena Seredova lontana dai figli per il coronavirus

Una quarantena che inizia a sembrare infinita ad Alena Seredova, la quale trova un po’ di svago su Instagram. Parlando con i molti fan, l’ex moglie di Gigi Buffon ha raccontato il suo stato: “Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energia“, spiega, specificando che siccome il secondo tampone dà ancora risultato positivo è costretta a rimanere chiusa in casa.

Il grande dispiacere è la lontananza dai figli: Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 11 anni, nati dal matrimonio con Buffon, e Vivienne Charlotte, avuta dal super manager Alessandro Nasi. La loro mancanza “è veramente assurda anche se sono strafortunata perché li posso vedere dalla finestra“, commenta, ma sa che non c’è modo di sostituire un abbraccio.

La mancanza della figlia Vivienne Charlotte

I pensieri della modella vanno soprattutto alla figlia più piccola, avuta solo 6 mesi fa. “Penso che per lei sia più facile che per me, lei non ha la cognizione del tempo, ma sono passati 15 giorni e non vedo l’ora di abbracciarla“, scrive su Instagram. La bimba è stata svezzata perché Alena Seredova non aveva abbastanza latte, quindi in questo senso “è andata liscia“.

Un altro figlio con Alessandro Nasi?

Alena ha confessato anche che le piacerebbe avere un altro figlio. La relazione con Alessandro Nasi va avanti dal 2015 e sembra procedere a gonfie vele. Il manager della Juventus l’ha aiutata a ritrovare la serenità dopo il divorzio con Gigi Buffon, così come un terapeuta, a cui la modella avrebbe anche chiesto consigli sui figli. Proprio equilibrio e la felicità insieme al nuovo compagno le fanno accarezzare l’idea della quarta gravidanza.

