Francesco Oppini è uscito repentinamente dalla Casa del Grande Fratello Vip, nonostante fosse uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico. Il figlio di Alba Parietti, come rivelato dal padre Franco Oppini, ha avuto varie ragioni per lasciare il reality, e proprio l’ex gieffino è tornato a spiegare il motivo di tanta fretta.

Il suo abbandono della Casa più spiata d’Italia ha inizialmente gettato nello sconforto l’amico Tommaso Zorzi, un po’ meno Dayane Mello, con cui ci sono state parecchie diatribe. Inizialmente però, tra la modella e Francesco Oppini ci sarebbe stata un’attrazione che, come racconta lui stesso, non è passata inosservata nemmeno a casa sua.

Francesco Oppini: maretta a causa di Dayane Mello?

Oppini, durante una diretta di CasaChi, ha ammesso che inizialmente ci sarebbe stato un certo feeling con Dayane Mello. “Il mio giudizio su di lei è sospeso. Non penso che Dayane sia cattiva, ma ha avuto un percorso altalenante nella Casa“, spiega l’ex gieffino, “Nelle prime 3 settimane era un’altra persona. Ha una storia dura, avere un’infanzia così non è facile. Ma è una persona che non riesce ad avere un confronto, dice una cosa e un’ora dopo pensa altro e uscendo mi sono reso conto che quello che vedevamo nella Casa era un centesimo dei confessionali“.

Gli amici di Francesco Oppini avrebbero sperato che lui non “cadesse in qualche tranello emotivo” a causa della bellissima modella. “Comunque questa cosa ha creato discussioni, sia dentro che fuori casa mia“, ha ammesso l’ex gieffino.

Il motivo per cui ha lasciato il GF Vip

Francesco Oppini torna anche a discutere dei motivi dell’abbandono fulmineo del Grande Fratello Vip. Una scelta dettata principalmente dalla situazione della Casa, non solo con Tommaso Zorzi, anche se Francesco non si aspettava che gli proponessero di uscire la sera stessa.

“Vedevo che c’era una certa sofferenza che potessi in minima parte cambiare idea, ho scelto così nettamente per non tirare avanti un’agonia per me e per gli altri“, ha ammesso.

Il rifiuto di Temptation Island

A quanto pare il Grande Fratello Vip non è stato l’unico reality che è stato offerto a Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti è stato anche corteggiato dal Temptation Island, a cui avrebbe dovuto partecipare insieme alla fidanzata Cristina Tomasini, ma la coppia ha declinato.

“Ho rifiutato Temptation Island per 3 anni consecutivi perché non voglio spettacolarizzare il rapporto con Cristina“, ha spiegato Oppini, “Anche lei in questi giorni ha rifiutato tutte le richieste di apparire che le sono arrivate“. Francesco però ammette che non gli dispiacerebbe “crescere televisivamente come commentatore sportivo, magari sulle reti ammiraglia“.

