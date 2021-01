Nuovo crollo emotivo nella Casa del Grande Fratello Vip. A subirlo è una delle concorrenti rinchiuse da settembre, Maria Teresa Ruta. Già nei giorni scorsi, la Ruta aveva minacciato di lasciare la Casa, così come risuonano ancora tra le mura le sue incredibili urla di poche settimane fa. A portarla alle lacrime, ora, è il pensiero del fratello e del marito fuori dalla Casa.

Maria Teresa Ruta di nuovo in lacrime

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha spostato ancora più in là la data della finale di questa lunga, eterna edizione del reality.

Alcuni dei concorrenti non l’hanno presa benissimo, specie chi aveva già avuto dubbi sul primo prolungamento, lo scorso dicembre. Tra questi anche Maria Teresa Ruta, che ha segnato la sua esperienza nella Casa tra pesanti crolli emotivi e invece momenti di gioviale spensieratezza. Parlando con Stefania Orlando, però, è venuto fuori il primo aspetto della showgirl e conduttrice.

A scatenarla è la confessione della Orlando su quanto le manchi il marito Simone, specie dopo la recente polemica che ha coinvolto l’ex Andrea Roncato.

La Ruta, ha detto: “Ho detto: tengo duro. L’anno scorso per mia mamma il Grande Fratello è stato terapeutico, perché così non le è venuta quella depressione che solitamente le veniva a gennaio“.

GF Vip, la Ruta in lacrime per il marito Roberto

A complicare le cose per la Ruta, che ha sottolineato anche come abbia voluto partecipare per la figlia Guenda Goria, già eliminata, ci sono stati numerosi fattori. Su tutti, l’incidente occorso al fratello della Ruta, finito in prognosi riservata dopo essere stato investito mentre era in bici, ad agosto.

A mettersi di mezzo, anche il marito Roberto Zappulla: “Ti fai mille scrupoli, ma lui mi ha detto vai e allora sono andata. Però adesso…Il mio posto sarebbe vicino a Roberto“.

La Orlando ha provato a consolarla, ricordandole che questa estrema lunghezza del programma è un fatto inusuale, improvviso. La Ruta allora torna a pensare alle persone che ama, soprattutto al marito “che vive da solo, lì…”. “Sono impotente, non ho la bacchetta magica” ha aggiunto poi la stessa Ruta.

La nostalgia della madre

Quelli emersi nella chiacchierata con la Orlando, sono in realtà temi ricorrenti nel recente passato nella Casa della Ruta.

Nei giorni scorsi, infatti, ha minacciato l’abbandono: “Mia mamma non la vedo dal 2 luglio. Sento che comincio a non essere più serena“.

In quella stessa circostanza, aveva anche ricordato alcuni dolori del suo passato: “A gennaio è un mese brutto per me. Ho sempre paura quando arriva la fine di gennaio per un paio di episodi, incidenti, la perdita del mio primo figlio“. Manca ancora più di un mese alla fine e la Ruta, la più nominata di questa edizione, potrebbe anche accogliere come una liberazione l’eventuale uscita dalla Casa.

