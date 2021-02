Lunedì 1 febbraio. Puntata numero 2 per la fiction Il commissario Ricciardi, ennesimo successo di Rai 1. Su Rai 3 ritorna PresaDiretta. Su Canale 5 invece continuano le dirette dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Sarà stato quello che la stampa ha già ribattezzato ‘effetto Guanciale’, la bellezza delle ricostruzioni della Napoli anni ’30 o forse la trama così ben costruita. Sta di fatto che, dopo il boom dell’esordio della settimana scorsa, su Rai 1 arriva stasera la 2ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi e i suoi 6 milioni di telespettatori non vedono l’ora di vederla.

Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della fortunata serie americana N.C.I.S..

PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, torna con 8 nuovi appuntamenti in prima serata su Rai 3 a partire da questa sera. La puntata d’esordio, inevitabilmente, riguarderà la pandemia di Coronavirus. C’era una volta la sanità pubblica, un viaggio attraverso l’Italia della prima e della seconda ondata tra ospedali pieni, medicina del territorio sempre meno diffusa e personale allo stremo.

Cos’è andato storto nella gestione dell’emergenza?

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

Dopo Dayane Mello, venerdì è stato annunciato il 2º finalista. Tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, è l’ex velino ad avere la meglio. Questa sera su Canale 5 si torna a spiare nella casa del Grande fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini e i suoi inseparabili opinionisti. Nel corso della scorsa puntata ha fatto il suo ingresso l’ultima concorrente del reality, Alda D’Eusanio, ad un mese dalla finalissima del 1º marzo.

A tenere alta la tensione dell’ultimo appuntamento con il GF Vip, il confronto tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti. Ma in questi giorni, a tenere banco è stata soprattutto la performance di uno dei concorrenti più amati: Tommaso Zorzi. I rumors sul futuro del giovane influencer dopo il GF Vip si stanno moltiplicando. Indiscrezioni lo danno inviato all’Isola dei Famosi, altri lo vorrebbero alla conduzione di X Factor. Solo il tempo ci dirà chi ha ragione ma una cosa è certa: Tommaso ha convinto e conquistato il pubblico del piccolo schermo.

Su Italia 1 va in onda The Transporter, 1º capitolo della trilogia con Jason Statham.

Sugli altri canali

Canale NOVE inizia la settimana con il celebre film di Sylvester Stallone Rocky del 1976.

Su Iris andrà in onda il film biografico Steve Jobs che ripercorre le vicende del fondatore della Apple prima del lancio del Macintosh 128K.

Infine su Cielo vi segnaliamo Black Book. Il film racconta le vicende che travolgeranno la vita di Rachel, giovane ebrea che, nel 1944, si nasconde in una fattoria della campagna olandese.

Quando il rifugio non è più sicuro, sarà costretta a fuggire verso sud dove l’esercito degli alleati si sta preparando a combattere i nazisti. Si arruola nella resistenza e le viene affidato l’incarico di sedurre un ufficiale delle SS per sottrargli informazioni. Il destino però le giocherà un brutto scherzo e scoprirà cose che la sconvolgeranno. Il bene e il male non hanno più profili ben distinti e Rachel dovrà decidere il prima possibile da che parte stare.

Approfondisci

A meno di 24 ore dal suo ingresso, Alda D’Eusanio è già a rischio eliminazione.

Ecco cosa è successo

Manuel Bortuzzo vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco perché

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP