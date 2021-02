Quanto più spesso colpisce gli spettatori del Grande Fratello Vip non è la puntata in sé ma quello che accade dopo di questa alla luce di tutte le dinamiche portate alla luce da Alfonso Signorini. E proprio Alfonso Signorini si è trovato al centro dell’argomento di discussione all’interno della Casa più spiata d’Italia per voce della modella Dayane Mello.

Dayane Mello, con il suo sorriso torna il buonumore in casa

Ultimamente si è parlato molto di Dayane Mello, tristemente travolta dal dolore per la scomparsa del fratello Lucas, appena 27enne, morto una settimana fa in Brasile dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Una notizia che ha dilaniato il cuore della modella ma anche della sua famiglia, dei suoi coinquilini e di tutto il pubblico del reality che le ha immediatamente dimostrato affetto inondandola di calore.

In fase di ripresa, come spiegato dalla stessa Mello nel corso delle ultime puntate, la modella ha deciso di non abbandonare il gioco per plurimi motivi tra cui l’impossibilitò di raggiungere la sua famiglia in Brasile, la volontà di non gravare con il suo stato d’animo sulla spensieratezza della sua bimba a casa e soprattutto la volontà di rimanere circondata dagli affetti che da mesi le sono accanto, nel bene e nel male, dentro la Casa.

Dayane a ruota libera su Signorini: “Mi piace“

Come dicevamo però, quello che ora interessa al pubblico è conoscere cosa si sono detti gli inquilini alla fine della puntata di ieri, accesa nei toni dopo quanto accaduto un po’ a Giulia Salemi, trovatasi praticamente “sola contro il branco”, e un po’ a Maria Teresa Ruta, sbugiardata in diretta dalla presunta fiamma Francesco Baccini.

Alla fine della puntata però ad avere la meglio è stata Dayane Mello che con la sua frase su Alfonso Signorini ha concentrato su di sé tutta l’attenzione: “É interessante.

Intrigante – avrebbe confessato la Mello come a voler far intendere di essere in qualche modo attratta dal conduttore – Mi arra**. É bello, mi piace! Ha questo modo di parlare… Sai cos’è strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza“.

