Come ogni venerdì ormai da mesi anche oggi l’evento più atteso, in termini televisivi, è la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Il reality che ben cavalca il successo riscosso mercoledì sera grazie al TZ Late Show di Tommaso Zorzi che si è affermato, nonostante la tarda ora di trasmissione, (durante il quale si è parlato anche di orge e ménage à trois) in termini di share in maniera significativa, indice oltretutto di quello che con tutta probabilità sarà il futuro dell’influencer che potrebbe, uscito dalla casa, approdare direttamente nello studio di un altro reality, L’Isola dei Famosi 2021.

Una prima serata che si prevede intensa anche alla luce di uno degli ultimi avvenimenti al confine della casa: al di là delle mura qualcuno urla parole pesanti a Pierpaolo Pretelli, una frase che riguarda il figlio (menzognera) che l’hanno particolarmente turbato.

Grande Fratello Vip: urla fuori dalla casa per Pierpaolo Pretelli

Inizia ad essere pesante l’aria attorno all’effettiva coppia di questa edizione del Grande Fratello Vip formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tornano i fan ad urlare fuori dalla Casa del GF Vip e le parole che pronunciano, per quanto non sia vere, lasciano comunque un segno nell’animo del concorrente e anche della sua compagna. Parole che hanno lasciato interdetti e amareggiati anche i restanti coinquilini, stanchi di questo continuo osteggio esterno.

“É venuta da me a chiedere di lavorare”: leggi cosa ha detto Facchinetti su una vippona in casa

Sconforto generale per quelle parole: ma la verità è un’altra

“Pier tuo figlio non guarda più la tv per Giulia“, urla qualcuno fuori dalla Casa facendo intendere a Pretelli che il piccolo figlio patisca il suo affetto nutrito e manifesto nei confronti di Giulia Salemi.

Parole che non corrispondono alla realtà ma che nonostante tutto hanno incupito Pretelli, immediatamente isolatosi per poi sfogarsi. Uguale la reazione degli altri coinquilini, stufi dell’avversione generale nei confronti di quelli che sono stati ribattezzati dal pubblico come “Prelemi”.

“Ma basta“, è stato il commento di Rosalinda Cannavò, stanca come Tommaso Zorzi che dopo le urla ha così commentato: “Anche il giorno che era mancato Lucas aveva detto delle robe… sempre fuori luogo“.

Alba Parietti difende a spada tratta Zorzi: leggi le sue parole

ma ste pazze hanno veramente urlato ‘pier tuo figlio non guarda più la tv per giulia’

MA FATE PENA#prelemi pic.twitter.com/OgJJPMHc4P — mar 🍃 (@adorvmine) February 11, 2021

GF Vip, cosa succede questa sera: Ruta, De Grenet e Zenga al televoto

Fortunatamente però, quelle parole a posteriori, sembrano non aver inciso sul rapporto tra la Salemi e Pretelli, lui già confermato essere finalista di questa edizione.

Una puntata, oltre a tutto ciò, da non perdere quella di questa sera vede al televoto Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Il pubblico è infatti chiamato a decidere chi salvare tra i tre concorrenti facendo presumere che, da dinamiche, chi non verrà salvato finirà in maniera diretta al prossimo televoto che decreterà invece il nuovo eliminato dal reality.

Approfondisci

Alda D’Eusanio, lo psichiatra parla di gravi problemi: “Non dovevano farla entrare”

GF Vip, al Late Show Maria Teresa Ruta non si tiene: la frecciatina a Lorella Cuccarini

GF Vip, Francesco Baccini al contrattacco sul flirt con Maria Teresa Ruta: “È una violenza”