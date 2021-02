Venerdì 12 febbraio: è tempo di una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 1 invece è la volta de Il cantante mascherato. Secondo indiscrezioni la puntata di questa sera sarà arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione. Ma cosa ci aspetta questa sera in tv? Lo scopriamo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andrà in onda la 3ª puntata dello show più stravagante della tv, Il cantante mascherato. Stasera la puntata si aprirà con l’esibizione di uno dei protagonisti della scorsa edizione: Albano Carrisi, anima della maschera del leone. Nel corso della puntata verranno svelate le identità di ben 2 maschere e sui social impazza il totonomi. Se Costantino della Gherardescha e Patty Pravo sono certi che dentro al gatto si nasconda Gabriel Garko, secondo la giudice Balivo ci sarebbe invece Clementino. Chi avrà ragione?

Su Rai 2 appuntamento con i medical drama. Alle 21.20 si comincia con Sensi di colpa, 5º episodio della 4ª stagione di The Good Doctor. Dalle 22.05, 2 nuovi episodi di The Resident intitolati Incubi dal passato e La giornata dei miracoli.

Su Rai 3 andrà invece in onda una nuova puntata di Titolo V. Tra Stato e regioni potrebbe aprirsi un nuovo scontro: mentre il primo presenta il nuovo cronoprogramma sui vaccini, le seconde chiedono di avere maggiore autonomia nella gestione delle dosi. Chi avrà la meglio?

I programmi in onda su Mediaset

La serata è dedicata ai misteri giudiziari e ai fatti di cronaca irrisolti con il consueto appuntamento di Quarto Grado, in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4.

Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Gli inquilini sono rimasti solo 10. Di questi Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Maria Teresa Ruta sono in nomination. A stupire è proprio la presenza della Ruta nominata anche da Tommaso Zorzi in seguito al confronto di lunedì con Francesco Baccini. Secondo l’influencer, Maria Teresa avrebbe mentito riguardo il loro flirt e, proprio a causa di questa bugia, il loro rapporto idilliaco si sarebbe incrinato.

Il protagonista indiscusso di questa edizione è ai ferri corti anche con Giulia Salemi che però sembra aver fatto pace almeno con Stefania Orlando dopo la lite che le ha viste protagoniste. Chi però sta soffrendo di più dell’isolamento nella casa è sicuramente Dayane Mello. Dopo la tragedia, la modella ha ritrovato il sorriso grazie alla chiamata del fratello Juliano ed alla vicinanza degli affetti coltivati in questi mesi all’interno della casa.

Su Italia 1 continua il viaggio di Freedom – Oltre il confine attraverso i luoghi più affascinanti e misteriosi della terra e della nostra meravigliosa Italia. Tra gli altri, stasera Roberto Giacobbo si addentrerà nell’altopiano della Sila, in Calabria, per mostrarci la ‘Foresta dei Giganti’ un bosco di alberi antichissimi, sopravvissuti all’estinzione.

Gli altri

E non è venerdì senza la compagnia di Diego Bianchi, Makkox e gli ospiti di Propaganda Live, indiretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma, come sempre in onda su La7.

Su TV8 va in onda Spider-man nella sua versione del 2002, diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire, Kirsten Durst, Willem Dafoe e James Franco.

Su La7D va in onda il film cult e scandaloso del 1980 Laguna Blu. La storia dell’amore libero e selvaggio di 2 naufraghi che milioni di adolescenti sognarono di poter vivere.

