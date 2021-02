Lunedì 15 febbraio. Iniziamo la settimana con la fiction Rai Il commissario Ricciardi, in onda sul 1º canale del servizio pubblico. Su Rai 3 arriva una nuova puntata di PresaDiretta dedicata al Recovery Fund mentre su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata del Grande Fratello Vip che si prevede ricca di tensioni e colpi di scena. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 stasera andrà in onda la 4ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Il giorno dei morti. Nella settimana dedicata alle celebrazioni dei defunti, nei vicoli di Napoli viene ritrovato il cadavere di un bambino. Apparentemente morto di stenti, il commissario capisce ben presto che potrebbe trattarsi di altro. Questa volta però la ricerca della verità metterà in serio pericolo la vita di Ricciardi.

Su Rai 2 questa sera inizia la messa in onda della 17esima stagione della serie N.C.I.S.. Per l’occasione saranno trasmessi ben 3 episodi intitolati Fuori dal buio, Alla luce e Case mobili.

La puntata di PresaDiretta in onda questa sera su Rai 3 dal titolo Recovery Fund ultima chiamata ci accompagnerà in un viaggio attraverso il nostro paese, in ginocchio a causa della pandemia e della crisi economica che, sino ad ora, ci è costata quasi 9 punti di Pil e oltre 110mila posti di lavoro. Scopriremo anche il modello francese nel quale i soldi e i progetti di rilancio sono sotto il controllo di 50 viceprefetti.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

La finale del 1º marzo si avvicina e la tensione è ormai palpabile; ogni parola fraintesa potrebbe scatenare una scintilla, facendo scoppiare liti furiose. La puntata di venerdì 12 ha lasciato dietro di sé una scia di malumori. Dopo 22 nomination, Maria Teresa Ruta non ce l’ha fatta ed ha dovuto abbandonare la casa, tra lo sconcerto dello studio e la brusca reazione della figlia Guenda. Il merito, forse, è stato di Tommaso Zorzi, protagonista del GF Vip 20/21 più amato dal pubblico, che per la prima volta aveva fatto il suo nome.

E proprio l’influencer, dopo l’ennesima lite con la Salemi e Pretelli, ha cercato di abbandonare la casa provando a varcare la porta rossa. Fortunatamente c’è stato spazio anche per momenti più felici, uno dei quali è stato sicuramente la dichiarazione di Zenga a Rosalinda nel giorno della vigilia di San Valentino. Stasera su Canale 5 ci aspetta una nuova diretta del Grande Fratello Vip.

Di carne al fuoco ce n’è molta. Vedremo quali saranno i nuovi colpi di scena che la accompagneranno.

Su Italia 1 va in onda Transporter 3, il 3º capitolo della saga dedicata allo specialista di trasporti ad alto rischio. Questa volta Jason Statham dovrà portare da Marsiglia a Odessa 2 grossi sacchi dal contenuto misterioso.

Sugli altri canali

Sul canale NOVE prosegue la saga del pugile interpretato da Sylvester Stallone. Alle 21.25 va in onda Rocky III.

Su Iris andrà in onda Zodiac.

Il film prende forma a partire dalla vera storia di un serial killer denominato Zodiac che, tra gli anni ’60 e ’70, sconvolse la città di San Francisco compiendo una serie di efferati omicidi. Ad oggi ancora non si conosce la vera identità del killer ma, dopo l’uscita del film, il caso è stato riaperto.

Infine su Cine34 vi segnaliamo il film di Giovanni Veronesi con Fabio De Luigi e Laetitia Casta Una donna per amica che indaga, in maniera comica e leggera, le complicate dinamiche dell’amicizia tra uomo e donna.

