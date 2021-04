A un giorno dal quarto serale di Amici di Maria De Filippi spuntano le prime anticipazioni su ciò che andrà in onda nella prima serata del sabato di Canale 5. La puntata è infatti stata registrata in queste ore e c’è un’importante notizia per i fan del programma. Questa volta non saranno eliminati 2 concorrenti, ma solamente 1.

Amici di Maria De Filippi: fra ospiti e frecciatine

In queste ore Il Vicolo delle News ha riportato tutte le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici 2021. La puntata che andrà in onda nella serata di domani sembra davvero colma di novità, a cominciare da una delle due ospiti che Maria De Filippi ha deciso di invitare.

Il palco del talent accoglierà infatti la comica e imitatrice Francesca Manzini, che nelle scorse settimane ha affiancato Gerry Scotti alla guida di Striscia la notizia. È molto probabile che la donna abbia scelto di proporre una delle sue imitazioni e chissà che dopo essersi messa alla prova con Mara Venier, non decida di vestire i panni anche della padrona di casa del programma.

Grande ritorno per Alessandra Amoroso che in questi giorni ha annunciato l’uscita di due nuovi singoli e si è aperta a importanti confessioni sul suo passato.

Ex concorrente e vincitrice di Amici, la cantante è solita commuoversi ogni volta che “torna a casa” ed è molto probabile che anche questa volta la vedremo sorridere fra le lacrime.

Se i momenti di svago sembrano essere confermati dalla presenza di queste due ospiti, sappiamo già che la serata riserverà un piccolo momento di tensione. Pare infatti che durante le registrazioni Stash si sia lamentato con i prof, dichiarando che non è piacevole vederli discutere ogni volta prima delle esibizioni dei concorrenti.

Amici di Maria De Filippi: la prima manche

La sfida di domani sera si dovrebbe aprire con l’estrazione della busta numero 3, scelta da Stash e le prime mosse della competizione dovrebbero essere nelle mani della coppia di coach Zerbi/Celentano.

La prima manche vedrà sfidarsi Sangiovanni e Aka7even, Serena e Samuele, Deddy e Aka7even.

L’esito delle tre sfide porterà Giulia a Salvarsi, mentre manderà Aka7even al ballottaggio.

Seconda manche: gli allievi di Arisa e Lorella Cuccarini

Per la seconda manche, pare che Rudy Zerbi e Alessandra Celentano abbiano scelto il confronto con le “colleghe nemiche” Arisa e Lorella Cuccarini. Gli allievi chiamati a scontrarsi saranno: Raffaele e Deddy, Enula e Alessandro, Serena e Martina.

Stando a quanto riportato, le scelte artistiche di Zerbi e Celentano non saranno premiate anche questa volta. Enula perderà la manche dopo essersi esibita con il brano Con(torta).

Amici, la terza manche: una nuova sfida

Se nella terza manche saranno Zerbi e Celentano a sfidare Arisa e Cuccarini, per la terza e ultima parte della competizione saranno le due donne a chiedere lo scontro contro la nipote del molleggiato e il conduttore radiofonico. Le 3 sfide dovrebbero portare al confronto fra Sangiovanni e Tancredi, Serena e Alessandro, Deddy e Raffaele.

Sembra che le due coach perderanno contro Zerbi e Celentano, che si aggiudicheranno così la rivincita rispetto alla precedente manche.

L’eliminato di quest’ultima parte della competizione sarà Tancredi, che accederà così al ballottaggio.

Ballottaggio finale: chi rischia l’eliminazione

Al termine delle tre fasi della gara, il ballottaggio finale prevederà lo scontro fra Aka7even, Tancredi ed Enula. Nel corso della precedente puntata i ragazzi hanno dovuto dire “addio” a ben due compagni di scuola, i ballerini Tommaso e Rosa, ma questa volta non ci saranno più 2 eliminati. Per la quarta puntata infatti verrà eliminato solamente un concorrente.

Pare che dopo una prima sfida, Aka si salverà e dunque domani sera vedremo uscire uno fra Tancredi ed Enula.

