Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Il vostro sembra essere un venerdì segnato dalla brutta presenza della Luna nei vostri piani astrali, cari amici dell’Acquario. La sua è una posizione piuttosto scomoda per il vostro segno, e vi potrebbe rendere nervosi e irascibili. Concludere o portare avanti i progetti, non sembra proprio essere una cosa praticabile in giornata, ed importante sarà anche evitare di far scattare dei brutti litigi con qualcuno a voi molto vicino, come il partner o la famiglia.

Nel corso della prossima settimana sembrate poter essere ricoperti di gratificazioni, ma per ora siate forti!

Oroscopo Acquario, 18 giugno: amore

Nel caso siate impegnati in una relazione stabile, cari amici dell’Acquario, in questo venerdì smembrate proprio dover affrontare una qualche brutto litigio con la vostra dolce metà.

Infatti, seppur voi possiate evitare di sollevare questioni, non è detto che il partner faccia lo stesso, ed in tal caso sarà particolarmente importante che dosiate molto bene le vostre parole per non rischiare di rovinare tutto tra voi o di dovervi scusare anche per questo.

Oroscopo Acquario, 18 giugno: lavoro

La giornata lavorativa, per quanto riguarda la normali mansioni che dovete svolgere, sembra essere abbastanza florida e tranquilla. Lo stesso, però, non si può assolutamente dire per i piani e i progetti a lungo temine che avete in ballo.

Lasciateli un attimo da parte, d’altronde non ha senso impegnarsi in qualcosa che probabilmente non porterà a nulla di concreto, se non tanta delusione, meglio attendere la prossima settimana!

Oroscopo Acquario, 18 giugno: fortuna

Da parte della Dea bendata della fortuna nel corso di questo impegnativo e travagliato venerdì, amici nati sotto l’Acquario, non sembra attendervi nulla di particolare. Anche per questo verranno giornate migliori la prossima settimana, per ora lasciate perdere!