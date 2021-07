Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari amici dell’Acquario, la vostra giornata di giovedì sembra essere particolarmente proficua sotto il punto di vista lavorativo! Mercurio, infatti, vi rendere decisamente efficienti, mentre la Luna sembra voler incanalare un po’ di fortuna sopra alla vostra testa! In amore sembrano poter sussistere ancora alcune di quelle complicazioni che vi hanno colpito negli ultimi giorni, ma non dovrebbero dar vita a nuovi litigi, in un generale senso di calma e tranquillità!

In serata cercate di divertirvi un po’, magari proprio con il partner o con gli amici di sempre!

Oroscopo Acquario, 8 luglio: amore

La sfera amorosa non sembra essere particolarmente gratificata dai transiti di questa giornata di giovedì, ma neppure resa ostica da vivere.

Seppur i problemi con la dolce metà permangano, e vadano necessariamente risolti in fretta, per ora potrete contare su un po’ di pace! Approfittatene per migliorare leggermente l’intesa con il partner, organizzando qualcosa di carino, e senza tirare fuori il discorso dei problemi.

Oroscopo Acquario, 8 luglio: lavoro

Molto buona, invece, la sfera lavorativa di giovedì, cari amici nati sotto l’Acquario! L’efficienza che vi garantisce Mercurio dovrebbe rendervi facile impegnarvi e portare a casa un gran numero di risultati in questa bella giornata!

Se ambite a qualcosa di più grosso per il vostro futuro, cercate di impegnarvi a fondo in questo momento di influssi positivi, il reso verrà da sé quando sarà il momento adatto!

Oroscopo Acquario, 8 luglio: fortuna

Buona, infine, la presenza della fortuna nella vostra già abbondantemente positiva giornata di giovedì, cari Acquario! Al solito, è difficile capire dove vorrà regalarvi il suo influsso, ma non saperlo la renderà una bella e gratificante sorpresa per voi!