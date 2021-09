Andrea Iannone a Ballando con le stelle, l’indiscrezione sul motociclista ex di Belen Rodriguez

Programmi TV

Andrea Iannone potrebbe essere un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. L'indiscrezione diffusa in queste ore vuole il motociclista ex di Belen Rodriguez nel cast dello show.

La nuova stagione televisiva sta iniziando e le reti stanno iniziando a svelare le loro “carte”. Fra nuovi format, conduttori inediti e cast rivoluzionati, in molti si stanno chiedendo quali saranno i prossimi concorrenti dei talent più amati dal pubblico. Fra questi non manca ovviamente Ballando con le stelle, rispetto al quale sono già emerse interessanti indiscrezioni. L’ultima in ordine temporale è quella che vede un ex campione fra i prossimi partecipanti alla trasmissione Rai. Stiamo parlando di Andrea Iannone

Andrea Iannone a Ballando con le stelle: l’indiscrezione sul campione

La nuova stagione di Ballando con le stelle è ormai al centro del gossip da mesi.

La prima notizia certa è stata l’abbandono di Raimondo Todaro, che ha annunciato di voler lasciare il programma a fine luglio. In seguito sono state molte le indiscrezioni sui possibili partecipanti della prossima edizione. Da Valeria Fabrizi a Alessia Marcuzzi passando per Al Bano e Marcell Jacobs, ormai non si contano quasi più i nomi emersi nel corso delle settimane. Ora, secondo Tv Blog, l’attenzione sarebbe tutta puntata su Andrea Iannone.

Il campione del motociclismo è noto al grande pubblico per le sue imprese sportive e, come in molti ricorderanno, anche per le trascorse vicende amorose. In passato infatti Iannone è stato fidanzato con Belen Rodriguez. Recentemente, spiega il web magazine, sarebbe stato avvistato in compagnia di Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana ed ex “umbrella girls” del team Pramac Racing.

L’arrivo di Andrea Iannone a Ballando con le stelle sembra promettere buoni risultati in termini di pubblico, in quanto potrebbe attirare tanto gli appassionati di motociclismo, quanto gli amanti del gossip.

Per avere l’ufficialità però occorre attendere la conferma della padrona di casa, Milly Carlucci.

Andrea Iannone verso Ballando con le stelle: chi è il motociclista al centro del gossip

L’inizio della prossima edizione di Ballando con le stelle dovrebbe essere previsto per il 16 ottobre, spiega Tv Blog. Se Andrea Iannone fosse confermato nel cast, si tratterebbe dell’ennesimo talento pescato da Milly Carlucci dal mondo dello sport. Nato a Vasto, in provincia di Pescara, Andrea ha compiuto da poco 32 anni, essendo nato il 9 agosto 1989. Sin da piccolo insegue la passione per il motociclismo, prendendo parte alle prime gare nazionali a 15 anni.

Il grande successo arriva però con la Moto Gp, nella quale gareggia dal 2013 per la Ducati.

In seguito a numerose gare affrontate e vinte, dopo aver cambiato scuderie e aver superato alcuni infortuni, Iannone è stato costretto allo stop dal mondo agonistico. A inizio 2020, il motociclista è infatti stato accusato di doping, ricevendo la squalifica di 18 mesi. Andrea ha sempre negato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti.

Andrea Iannone, la vita privata del presunto nuovo concorrente di Ballando con le stelle

Negli anni, Andrea Iannone ha conquistato l’interesse del gossip per via delle sue relazioni con alcuni volti noti dello spettacolo italiano.

La storia di cui più si è parlato è sicuramente quella vissuta al fianco di Belen Rodriguez dal 2016 all’autunno del 2017. Da giugno 2019 a gennaio 2020, Iannone è stato fidanzato con Giulia De Lellis. Nel 2020 il motociclista è stato avvistato in compagnia dell’attrice Cristina Buccino a Milano all’interno di un hotel. Nell’estate dello stesso anno, Chi lo fotografa in compagnia di Soleil Sorge. Nei primi mesi del 2021, Andrea viene avvistato insieme a Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto.

Ad Aprile 2021, una nuova fiamma viene attribuita allo sportivo. Carmen Victoria Rodriguez sarebbe, secondo alcune fonti, il nuovo amore del motociclista.