Oroscopo Ariete domani 21 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 21 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Ariete

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Nel corso di questa giornata di martedì, cari amici dell’Ariete, la Luna sembra volervi causare un qualche tipo di fastidio, fortunatamente non troppo marcato! Mercurio e Marte, però, nel frattempo, sempre negativi, rendono il vostro procedere lavorativo piuttosto confuso, con un drastico calo delle vostre energie.

Le relazioni stabili, invece, potrebbero essere tranquille, ma con dei piccoli fastidi anche qui.

Oroscopo Ariete, 21 settembre: amore

C’è da dire che in questa giornata di martedì pregna di transiti negativi, almeno quello di Venere è piuttosto positivo! Lei dovrebbe rendere la vostra relazione stabile tranquilla, migliorando i contatti tra voi e la dolce metà!

Ma occhio, perché nel frattempo l’opposizione di Marte e Mercurio si farà sentire anche qui, rischiando di far sorgere un qualche tipo di litigio, o battibecco.

Oroscopo Ariete, 21 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, la parola d’ordine sarà confusione, sempre per colpa di quegli antipatici Marte e Mercurio. In generale, con delle scarse idee e le energie decisamente ridotte, il vostro procedere sarà piuttosto incerto, ed una buona idea potrebbe essere quella di rimandare tutte quelle cose più importanti, delicate e che assolutamente non devono fallire.

Oroscopo Ariete, 21 settembre: fortuna

Infine, la fortuna sembra voler aiutare voi amici impegnati stabilmente ad evitare quelle possibili questioni che potrebbero sorgere con la vostra dolce metà. Nulla di concreto, quindi, carissimi Ariete, ma comunque decisamente utile!