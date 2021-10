La fidanzata di Amedeo Goria è incinta: le foto di Vera Miales con il pancino sospetto mentre lui è al GF Vip

Grande Fratello

Amedeo Goria sembra aver trovato la sua dimensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi dichiarato single all’insaputa della sua fidanzata Vera Miales, che ha fatto infuriare anche per via dell’atteggiamento tenuto nei confronti delle sue coinquline, il giornalista ha presentato le sue scuse. Proprio quando la situazione sembrerebbe essersi risolta però, fuori dal reality arriva uno scoop riguardante la sua compagna. A far parlare sono le foto di un “pancino sospetto“.

Amedeo Goria e Vera Miales: amore in bilico a causa del GF Vip

Sin dai primi istanti nella Casa del Grande Fatello Vip, Amedeo Goria ha fatto parlare di sé per la scelta di dichiararsi single, nonostante fosse fidanzato con Vera Miales.

Il giornalista sportivo ha scatenato l’ira della sua compagna con le sue dichiarazioni e i suoi gesti. “Mi stai facendo fare la figura della cornuta felice davanti a mezza Italia” si lamentava qualche giorno fa la modella. Poi, dopo l’intervento di sua figlia Guenda Goria, Amedeo sembra aver cambiato di colpo il suo atteggiamento e la stessa Vera ha accettato di mettere momentaneamente da parte il piede di guerra.

Da qualche giorno ormai il mondo del gossip non riceveva notizie sull’amore vissuto distanza fra il giornalista e l’influencer moldava di 31 anni più giovane di lui. Ora però, una serie di scatti inviati a Fanpage.it riaccenderebbero l’attenzione sulla coppia. Il quotidiano web sarebbe stato contattato da fonti molto vicine alla Miales, che avrebbero inviato delle immagini che ritraggono proprio la modella. A far impazzare il gossip sarebbe una sospetta rotondità che si intravede sul suo basso ventre.

Nelle immagini, Vera indossa un abito bianco molto aderente, che effettivamente non nasconde quello che potrebbe sembrare un pancino da gravidanza.

“Vera Miales è incinta di Amedeo Goria o solo un po’ fuori forma?” sarebbe la segnalazione giunta a Fanpage.it.

RAGA VERA MIALES È INCINTA

LA FIDANZATA DI AMEDEO AIUTOOOO#GFVip #GFVip6 pic.twitter.com/YXUgEnAYAA — Marizzita3 (@Marizzita_) September 30, 2021

Mentre sul web le immagini diffuse da fonti ignote stanno iniziando a circolare, destando commenti e sospetti, Vera Miales mantiene il silenzio. La modella non risponde infatti ai tentativi di contatto volti a verificare la veridicità delle ultime news, né commenta in alcun modo.

Ovviamente, va ricordato che le sole immagini non possono dare garanzia di una gravidanza. Negli scatti inoltre, Vera indossa un vestito chiaro e molto aderente, capace di mettere in risalto qualsiasi forma, non solamente quelle della dolce attesa.

Al momento, Amedeo Goria si trova ancora dentro laCcasa del Grande Fratello Vip, dove non sono consentiti i contatti con l’esterno. Dunque, qualora la notizia della gravidanza fosse vera, lui non potrebbe esserne venuto ancora in alcun modo a conoscenza. Di certo c’è che in passato il giornalista aveva dichiarato di non volere figli, nonostante Vera gli avesse espresso il suo desiderio di maternità.

“Se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo” aveva dichiarato duramente. “La paternità per me è un capitolo chiuso” la sua conclusione categorica. Chissà come reagirà se effettivamente Vera dovesse rivelargli di essere in dolce attesa.