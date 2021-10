Oroscopo Paolo Fox domani 8 ottobre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Cancro

Occhio, amici del Cancro, perché queste sembrano essere giornate leggermente dubbiose per voi che avete come l’impressione di non riuscire a concludere nulla di ciò in cui vi impegnate.

È parzialmente vero, specialmente sul lavoro visto che le energie sono poche, ma se vi mettete in testa questi pensieri, e gli date adito, allora tutto peggiorerà in maniera ancora più marcata e netta.

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Scorpione

Delle ottime e vantaggiose intuizioni sembrano caratterizzare la vostra giornata di venerdì, cari nati sotto il segno dello Scorpione! Tuttavia, al contempo anche la stanchezza è particolarmente accentuata, quindi sul lavoro non sembrate realmente poter raggiungere degli enormi successi. Cercate, piuttosto, di riposare e tenete a mente che questo fine settimana è ottimo per farlo!

Oroscopo Paolo Fox 8 ottobre: Pesci

A partire da questa giornata di venerdì, carissimi Pesci, potrete contare sull’appoggio della vantaggiosa Luna! Tuttavia, non tutto andrà per il meglio, perché guardandovi indietro potreste sentirvi leggermente insoddisfatti di quanto avete fatto in questo ultimo periodo. Ma non fatevi abbattere, siete dei combattenti e non ha senso farsi frenare da una sensazione, alzatevi e andate avanti!