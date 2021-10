Oroscopo Gemelli domani 13 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Carissimi Gemelli, in questa giornata di mercoledì la posizione della Luna sembra voler indicare che sorgerà un qualche tipo di questione, positiva o negativa, legata ai soldi. Con l’ausilio di Mercurio e Marte, entrambi positivi, potrebbe trattarsi, più probabilmente, di un ottimo guadagno, dovuto però a qualche investimento passato!

Venere è opposta, e quindi l’amore non sembra regalare nulla di positivo.

Oroscopo Gemelli, 13 ottobre: amore

Occhio, dunque, alla vostra giornata amorosa di mercoledì per con l’opposizione di Venere ad infastidirvi, le cose non sembrano poter andare bene. Le incomprensioni sono sempre più marcate, e cominciano ad infastidirvi veramente molto, facendovi passare la voglia di risolverle.

Cercate, però, di agire con calma, se vi innervosiste prendetevi un attimo per fare mente locale, ma evitate i litigi.

Oroscopo Gemelli, 13 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera professionale tutto sembra poter scorrere nel più tranquillo dei modi, senza nessuna particolare sfida da superare, o nessuna grande gratificazione ad attendervi.

Non preoccupatevi, cari Gemelli, meglio una giornata piuttosto piatta e monotona, che numerosi altri problemi che vi riempirebbero ancora di più la testa di pensieri negativi. Guadagni ed aumenti in vista!

Oroscopo Gemelli, 13 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, potrebbe decidere di aiutarvi in maniera piuttosto marcata in questa giornata di mercoledì, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli! Non è chiaro se succederà, ma se fosse vi aiuterebbe ad evitare una spesa, per trovare invece un guadagno!