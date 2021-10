Oroscopo Paolo Fox domani 14 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo di Domani

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 14 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre: Toro

Attivi ed energici fin dai primissimi giorni di questa settimana, cari Toro, sembrate poterlo decisamente essere anche in questo giovedì!

Occhio solamente a dare il massimo in questo momento, perché da venerdì, secondo le letture degli astri di Paolo Fox, tutto potrebbe leggermente rallentare. Piccoli fastidi in casa, forse delle spese impreviste, ma nulla di irrisolvibile o troppo fastidioso!

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre: Vergine

Amici nati sotto il segno della Vergine, questa giornata di giovedì sembra vedervi leggermente stanchi, ma anche piuttosto pensierosi.

Forse, qualcosa che è successo nel corso dell’ultimo fine settimana vi tornerà alla mente, infastidendovi e distraendovi sul posto di lavoro. Occhio, però, soprattutto all’amore che prestissimo dovrà attraversare un’importante sfida, forse nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre: Capricorno

Una brutta giornata, invece, sta per aprirsi per voi carissimi Capricorno, state attenti. Un notevole peso graverà sulle vostre spalle, e numerose altre tensioni più o meno marcate lo renderanno ancora peggiore. Fatevi scivolare le cose addosso, non siate impetuosi ma riflettete e tutto dovrebbe scorrere in maniera piuttosto liscia! L’amore è buono, ma non date il via a nessun nuovo progetto.