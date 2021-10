Oroscopo Gemelli domani 17 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Mercurio e Marte saranno in particolare angolo decisamente positivo per voi amici dei Gemelli in questa domenica! Sotto il punto di vista lavorativo le cose sembrano poter progredire in maniera rapida e semplice, portandovi vicinissimi ai traguardi a cui ambite, e facendovene anche ottenere alcuni!

Tuttavia, Venere non sembra essere molto simpatica nei vostri confronti, rendendo l’amore un po’ travagliato.

Oroscopo Gemelli, 17 ottobre: amore

Occhio, insomma, alla sfera amorosa in questa domenica perché non sembra essere per nulla lieta- In particolare, voi amici dei Gemelli impegnati stabilmente sarete soggetti ad un fastidioso nervosismo che potrebbe farvi litigare con la vostra dolce metà.

Cercate solo di perseguire un positivo dialogo, piuttosto che farvi guidare dalla rabbia, dando in escandescenza e litigando per ragioni futili.

Oroscopo Gemelli, 17 ottobre: lavoro

Tuttavia, ad essere particolarmente lieta e positiva sarà la sfera lavorativa, cari Gemelli! Grazie all’ottimo sostegno di Mercurio e Marte sarete decisamente concentrati sui vari progetti che avete in ballo, riuscendo a concluderne un paio e portandovi avanti rispetto alle ambizioni e al successo che inseguite da sempre!

Grazie a questo, anche il vostro umore dovrebbe uscire positivamente!

Oroscopo Gemelli, 17 ottobre: fortuna

La fortuna, però, in questo periodo non sembra essere particolarmente al vostro fianco o attenta alle vostre esigenze, amici nati sotto il segno dei Gemelli. Nulla di grave, non pensateci e andate avanti con le vostre forze, come fate sempre!