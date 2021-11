Torneo di Tale e quale Show: quando va in onda e chi sono i Big nella gara speciale voluta da Carlo Conti

Programmi TV

Carlo Conti venerdì scorso ha chiuso trionfalmente su Rai1 l’undicesima edizione di Tale e quale Show e già pensa al ritorno della trasmissione che possa regalare al pubblico una serata indimenticabile. Pe volontà dello stesso conduttore ed ovviamente dei vertici Rai, torna il Torneo di Tale e quale Show nel quale si metteranno in mostra i migliori concorrenti Vip delle due ultime edizione della trasmissione. Nemmeno il tempo di festeggiare per il trio composto dai Gemelli di Guidonia che è già tempo di vedersela con una nuova sfida. Scopriamo quando andrà in onda il Torneo di Tale e quale Show e chi saranno i Big chiamati a sfidarsi a suon di imitazioni.

Il Torneo di Tale e quale Show: quando va in onda la serata speciale con il meglio delle imitazioni

Durante la puntata finale di Tale e quale Show andata in onda lo scorso 5 novembre, Carlo Conti ha ricordato al pubblico il ritorno dell’amato appuntamento con il Torneo di Tale e quale Show che metterà di fronte al pubblico il meglio delle ultime due edizioni del rinato programma Rai.

Lo show è stato infatti l’indiscusso protagonista della prima serata di questi venerdì d’autunno, rimarcando con forza il ritorno in grande stile della trasmissione che era apparsa in una fase di stanca dopo le ultime edizioni.

Così la Rai ha scelto di cavalcare l’onda e di non perdere l’occasione, proponendo al pubblico un evento speciale con la gara tra i migliori imitatori.

Il Torneo di Tale e quale Show andrà infatti in onda venerdì 19 novembre 2021 ovviamente su Rai1 in un unico appuntamento, differentemente da quanto accaduto con gli altri tornei, che mostrerà al pubblico una avvincente gara che farà da omaggio ai grandi della musica mondiale in attesa del ritorno in pianta stabile della trasmissione con le imitazioni della gente comune in Tali e quali.

Il Torneo di Tale e quale Show: chi parteciperà alla gara

Carlo Conti nell’unico appuntamento di venerdì 19 novembre novembre intende regalare al pubblico un evento speciale ed imperdibile con tutto il meglio delle due ultime edizioni della sua amatissima trasmissione. Lo stesso conduttore ha così svelato gli 11 protagonisti che si esibiranno su Rai1 nel Torneo di Tale e quale Show.

Dell’edizione appena conclusa accedono all’appuntamento i vincitori Gemelli di Guidonia, la seconda classificata Francesca Alotta ed anche colei che ha occupato il gradino più basso del podio, ovvero Deborah Johnson.

Trovano un posto nel torneo anche i sorprendenti Stefania Orlando, Ciro Priello e Pierpaolo Pretelli insieme a Dennis Fantina, che avrà tutta la voglia di riscattare l’ultimo deludente risultato. A questi si aggiungono il meglio dei concorrenti della scorsa edizione come la terza classificata Barbara Cola, il campione Pago che vinse davanti a Virginio ai quali si aggiunge anche Carolina Rey.