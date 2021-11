Oroscopo Gemelli domani 13 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 13 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Gemelli

Cari amici dei Gemelli, quella di sabato 13 novembre sarà una giornata particolare per voi. Siete reduci da una settimana davvero pesante e rischiate che la stanchezza si trasformi in malumore. Beh, sappiate che potreste vivere un bel week end sereno e rilassato, tutto dipenderà dal fatto che deciderete o meno lasciare da parte i cattivi pensieri.

Il week-end potrebbe essere interessante soprattutto per le passioni, ma come sarà la giornata di sabato? Amore, fortuna, lavoro… vediamolo insieme cari amici dei Gemelli.

Oroscopo Gemelli, 13 novembre: amore

Se riuscirete a superare quel malumore che vi accompagnerà soprattutto al mattino, la giornata di sabato sarà per i Gemelli tutta da dedicare all’eros e alla passione. Attenzione al rovescio della medaglia però, perché se non riusicerete a superare lo scoglio dell’umore potreste incappare in discussioni che si trascineranno proprio nei rapporti affettivi.

Sfruttate le influenze di questa Luna nuova per capire cosa vi fa stare bene e cosa no, è questo il consiglio delle Stelle per oggi.

Oroscopo Gemelli, 13 novembre: lavoro

Il lavoro voi Gemelli non lo accantonate mai, forse dipedende dalla vostra doppia natura che, secondo il mito, si rifà ai gemelli Castore e Polluce, il primo più poetico il secondo invece più intraprendente, ma entrambi estremamente dinamici e creativi. La giornata di sabato 13 novembre pone i nati del segno di fronte ad un bivio, quale delle due vie scegliere?

In realtà, vi tranquillizzo, non c’è una risposta sbagliata a questa domanda, tutto dipende da cosa vi dirà l’istinto. In ogni caso sarà un bel viaggio.

Oroscopo Gemelli, 13 novembre: fortuna

Siete reduci da una settimana pesante sì, e ne accuserete il colpo soprattutto nella giornata di sabato 13 novembre. Cari amici dei Gemelli provate almeno oggi a prendervi una pausa altrimenti non riuscirete mai risanare quelle tensioni sul corpo e sul fisico che non vi danno tregua.

Lasciate emergere quel vostro lato poetico e sognatore almeno per un giorno, vi porterà beneficio.

In ogni caso, ricordatevi che il benessere interiore è importante, quindi cercate di trovare un po’ di tempo per voi stessi altrimenti sarà difficile recuperare le forze per la settimana in arrivo.