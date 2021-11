Oroscopo Vergine domani 13 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cari Vergine, come anticipato dalle Stelle ne pre week-end “Non tutti i mali vengono per nuocere“. Vi era stato consigliato di riporre l’armatura, di lasciarvi andare alle emozioni perché avreste finalmente ritrovato un po’ di serenità, lo avete fatto?

Le Stelle per la giornata di sabato 13 novembre sono positive, almeno per quanto riguarda l’amore, il periodo roseo per i sentimenti sta iniziando, vediamo nel dettaglio le previsioni per la Vergine: amore, lavoro, fortuna e benessere.

L’oroscopo del 13 novembre per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Vergine, 11 novembre: amore

Siete troppo paranoici! È vero, avete un po’ perso la fiducia verso il prossimo (anche se questo è un commento fin troppo riduttivo) ma questo non vuol dire che tutte le mele nel cesto siano marce. Abbassate la guarda, ignorate quelle voci che continuano a dirvi di non fidarvi, cercate di lasciarvi andare all’emozione Vergine.

Sapete benissimo che questo periodo segna l’inizio di uno slancio verso le passioni, perché non iniziare proprio nella giornata di sabatp 13 novembre?

Oroscopo Vergine, 11 novembre: lavoro

Il lavoro va bene, come sempre ci sono alti e bassi, ma d’altronde non siete gli unici al mondo a vivere questo genere di momenti. Sarebbe bello se almeno per un giorno (quello di sabato) decideste di riposarvi un po’, non sarebbe una cattiva idea dedicarsi alla cura di sé stessi cercando di lasciare andare un po’ di quel nervosismo accumulato.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Vergine, 11 novembre: fortuna e benessere

Che ne dite di riposare un po’ cari amici della Vergine? La Luna potrebbe causarvi qualche malessere fisico, ma è anche vero che molti si stanno trascinando da giorni un bel po’ di stanchezza fisica e nervosismo. Provate a riguardarvi un po’, riposatevi e vedrete che alcune rotelle cominceranno a girare nel verso giusto.

D’altronde, si sà, voi Vergine siete coriacei e dei veri duri, non vi lasciate abbattere dalle avversità e siete sempre pronti a far girare la fortuna dalla vostra parte. Ovvio però che se non vi ricordate di tare un freno, questo non sarà possibile!