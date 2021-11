Oroscopo Leone domani 13 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede l’oroscopo del Leone per sabato 13 novembre? Nella giornata di venerdì avete vissuto una sensazione di rinascita interiore che vi ha ridato fiducia, ma le Stelle vi avevano anche avvisato che sì, il sentimento che avete provato era vero ma che ci sarà ancora da avere pazienza prima di vedere la fine del tunnel.

Resta però un trend positivo in questo week-end, anche per voi Leone la Luna nuova permetterà di fare nuove valutazioni in vista del futuro. Vediamo le previsioni nel dettaglio per i nati del segno del Leone: amore, lavoro, fortuna e benessere, la giornata di sabato 13 novembre.

Oroscopo Leone, 13 novembre: amore

Ah l’amore! Cari amici del Leone in questa giornata di sabato l’amore sarà il vostro sostegno più grande, soprattutto se siete in coppia. Ci sarà qualcosa da tirare fuori, le Stelle su questo sono vaghe, si tratta di un segreto di famiglia o di qualcosa che riguarda voi nel personale, indipendentemente dall’origine, cercate di esternarlo.

È ora di cominciare a buttare fuori gli scheletri nell’armadio.

Oroscopo Leone, 13 novembre: lavoro

Sul fronte del lavoro, cari Leoncini, c’è da mantenere la calma. È vero che ci sono delle cose da rivedere ma non potete fare tutto subito. Cercate di partire dalle questioni più recenti e poi affrontate uno per uno i rapporti professionali che in questo periodo non vi convincono.

Le Stelle ci tengono ad avvisarvi sull’importanza di tenere a bada le finanze (almeno per oggi).

Oroscopo Leone, 13 novembre: fortuna e benessere

Avete ritrovato energia e lucidità e questo vi permetterà soprattutto nella giornata di oggi di analizzare meglio le situazioni e il quadro generale.

Avete l’umore un po’ a terra ma fortunamente già a partire da sabato comincerete a sentirvi meglio. Cercate di tenere a bada l’ansia altrimenti il rischio è di portarsela avanti per tutta la prossima settimana.