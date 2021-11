Oroscopo Acquario domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Occhio al martedì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Acquario, perché seppur la Luna sia positiva per voi, Venere non sembra promettere nulla di buono. In generale, cercate solo di non prendere troppi impegni, limitandovi a fare poche cose, ma bene, ed evitando gli errori.

Voi single evitate ancora di tentare quell’approccio, non è periodo. Voi coppie, invece, forse siete in procinto di affrontare una qualche crisi.

Oroscopo Acquario, 16 novembre: amore

Occhio, dunque, alla giornata amorosa che sta per aprirsi in questo martedì perché non sembra essere affatto positiva. Voi dell’Acquario impegnati sembrate essere soggetti ad un gran numero di incomprensioni, che potrebbero portare ad un periodo di crisi piuttosto marcato.

Single del segno, per evitare le delusioni rimandate quel tentativo di approccio, ci saranno giornate migliori!

Oroscopo Acquario, 16 novembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, la giornata che vi attende sembra essere abbastanza positiva, anche se non sembrate poter incappare in migliorie o novità di nessun tipo, ma neppure in particolari successi.

La produttività, comunque, è decisamente buona e non si può escludere che vi porti a fare qualche piccolo passo avanti, ma non illudetevi perché siete ancora distanti dal successo.

Oroscopo Acquario, 16 novembre: fortuna

Infine, la fortuna un qualche tipo di aiuto sembra essere pronta a garantirvelo in questa giornata di martedì. Come spesso capita, però, non sembra essere affatto chiaro in qualche campo potrete avvertirla, siate vigili amici nati sotto l’Acquario!