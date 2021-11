Oroscopo Ariete domani 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Ancora una pessima Luna per voi amici dell’Ariete in questa giornata di venerdì, fortunatamente non così tanto influente! Un gran numero di impegni dovrebbe attendervi, e potreste anche riuscire a portarne avanti alcuni, ma non sperate di riuscire a fare tutto con quelle ridotte energie che dovrebbero interessarvi.

L’amore è decisamente complicato, vi sentite piuttosto oppressi.

Oroscopo Ariete, 26 novembre: amore

Occhio, dunque, alla sfera amorosa che dovrebbe interessare questa giornata di venerdì, carissimi Ariete, perché sembra essere il capo più critico dell’intera giornata. Con la vostra dolce metà non vi sentite affatto tranquilli, tanto mano sereni, con il generale rischio di sbottare e finire per dire qualcosa di cui vi pentirete piuttosto in fretta.

Piuttosto, parlatene tranquillamente.

Oroscopo Ariete, 26 novembre: lavoro

La giornata lavorativa che vi attende alle porte di questo venerdì, invece, qualche piccola soddisfazione potrebbe darvela! Nonostante la Luna negativa, che riduce le vostre energie e accentua i possibili ritardi, potreste giungere a qualche buon risultato, cari Ariete!

Grazie a Mercurio, infatti, le idee sono buone e dovreste solamente trovare un modo per sfruttarle!

Oroscopo Ariete, 26 novembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra aver riservato alcun influsso particolare per voi in questa giornata di venerdì, carissimi amici nati sotto il segno dell’Ariete. Non è una cosa a cui dovreste dare molto peso, non ve ne accorgerete non pensandoci!