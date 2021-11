Oroscopo Bilancia domani 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 26 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

La Luna, il Sole e Mercurio sono solamente alcuni dei tanti pianeti che avrete dalla vostra parte in questa giornata di venerdì, cari amici della Bilancia! In generale, vi attende una giornata decisamente bella ed interessante, nella quale potrete concludere un buon numero di cose, senza neanche stancarvi più di molto!

In amore evitate di essere esigenti, meglio non esagerare.

Oroscopo Bilancia, 26 novembre: amore

Occhio, insomma, al vostro atteggiamento nei confronti del partner, cari amici della Bilancia, perché forse ultimamente non vi siete comportati proprio benissimo. Comunque, evitando di essere pretenziosi, e magari ascoltando un po’ di più il partner, oltre che esaudendo qualche sua richiesta, potreste trascorrere un’ottima giornata e un fantastico fine settimana!

Oroscopo Bilancia, 26 novembre: lavoro

Il piano lavorativo, nel frattempo, dovrebbe avanzare in maniera piuttosto serena con quel grandissimo numero di pianeti che vi sostengono, carissimi amici della Bilancia! Riuscirete a seguire tantissime cose, portandole avanti ed alcune anche a conclusione!

A fine giornata, inoltre, non avvertirete neppure particolarmente il peso degli sforzi, ma una gran soddisfazione sì!

Oroscopo Bilancia, 26 novembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere alcuna ragione per influenzare la vostra giornata di venerdì, carissimi amici nati sotto il segno della Bilancia! Tutto procede a gonfie vele, non badate neanche troppo alla sua assenza!