Oroscopo Scorpione domani 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 26 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Una pessima Luna toccherà i vostri piani astrali di venerdì, cari amici dello Scorpione, e sembra voler rendere un po’ meno lieti i vostri vari rapporti. Mercurio, però, è veramente ottimo e potrebbe decisamente condurvi alla realizzazione di un qualche nuovo, entusiasmante, progetto lavorativo!

Saturno, però, vi invita ancora ad essere prudenti, evitando le decisioni affrettate.

Leggi l’oroscopo del 26 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Scorpione, 26 novembre: amore

La giornata amorosa che dovrebbe attendervi alle porte di questo buon venerdì, cari amici dello Scorpione, potrebbe essere attraversata da un qualche problema. Venere opposta, infatti, ridurrà l’efficacia dei vostri vari approcci e un qualche problema potrebbe colpire una delle varie relazioni che avete in ballo, probabilmente anche quella amorosa.

Capitasse, parlatene con calma.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 26 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda il lavoro in questa giornata di venerdì, amici dello Scorpione, grazie al sostegno di Mercurio, ma anche al progressivo abbandono di Giove, vi renderete conto di essere più attivi, decisamente invogliati a dare il via a qualche nuovo progetto!

Delle buone intuizioni potrebbero portavi ad una qualche opportunità economica, ma siate prudenti!

Oroscopo Scorpione, 26 novembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra volervi aiutare, ma neppure essere presente nei vostri piani astrali di venerdì, cari amici nati sotto lo Scorpione. Nulla di grave, come sempre, e d’altronde a cosa potrebbe mai servirvi?!