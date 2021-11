Oroscopo Leone domani 26 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 26 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Buona la Luna che sorride a voi amici del Leone in questa giornata di venerdì, unita anche al vostro sempre eccellente Sole e a Mercurio! Ecco che impegnarvi sul lavoro sarà veramente semplice, ma anche decisamente gratificante, soprattutto a fine giornata quando vi guarderete indietro!

La passionalità è in calo, ma Venere positiva vi permette comunque di essere sereni!

Leggi l’oroscopo del 26 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Leone, 26 novembre: amore

Molto bene, dunque, per l’amore, in particolare grazie all’ottima Venere che vi osserva e aiuta, cari amici del Leone impegnati stabilmente! Dai contatti con la vostra dolce metà potreste trovare un’ottima serenità in grado di svoltarvi positivamente l’umore!

Occhio solo alla passionalità, leggermente in calo, ma dovreste riuscire a sopperire alla sua mancanza senza problemi!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Leone, 26 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che dovrebbe aprirsi per voi in questo venerdì, cari amici del Leone, il vostro sembra essere un gran impegno! Siete attivi, energici ed invogliati ad impegnarvi e niente o nessuno sembra volersi mettere sulla vostra strada.

Ormai riuscite quasi a sentire il profumo del successo, ma dovete ancora darvi da fare, senza perdervi d’animo!

Oroscopo Leone, 26 novembre: fortuna

La fortuna, infine, vi sta osservando ma sembra voler influenzare solamente una parte di voi carissimi amici nati sotto il segno del Leone! Infatti, se aveste fatto un qualche investimento ultimamente potrete raccoglierne gli abbondanti frutti!