Dicembre fortunatissimo: per questi 3 segni zodiacali sarà un mese ricco di successi

Dicembre, mese ricco di liste dei buoni e dei cattivi, di regali da compare, di buoni propositi per l’anno che verrà, bilanci e speranze. Anche le Stelle dicono la loro e hanno stilato un elenco dei segni che chiuderanno l’anno in grande stile.

Dicembre si avvia Nettuno che conclude il suo moto retrogrado e con Venere in Capricorno che sta scombussolando un po’ le carte dei segni di Terra. Si tratta di un periodo in cui il piano delle relazioni sentimentali, di amicizia e nei rapporti interpersonali in vari ambiti sono stati ridiscussi o hanno visto una ventata di novità.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

I tre segni più fortunati nell’ultimo periodo dell’anno

In attesa dell’anno che verrà, che si spera essere un anno di completa rinascita dopo il biennio pandemico, tiriamo le somme di questo 2021 segnato da alti e bassi, soprattutto nella prima metà del mese di ottobre, quando Mercurio retrogrado ha causato non pochi problemi a tutto ciò che riguardava il mondo della comunicazione (Zuckerberg ne sa qualcosa).

Dicembre, mese del Sagittario, segno dell’avventura, del viaggio e dell’esplorazione, sarà dinamico soprattutto per i nati del segno, ma anche Gemelli e Capricorno (che gode dell’effetto di Venere che gli strizza l’occhio) non potranno lamentarsi.

Il dicembre del segno dei Gemelli

Il 2021 è stato un anno particolare per i nati del segno dei Gemelli: cambiamenti, nuove relazioni, rotture, nuovi e vecchi progetti… E anche se in alcuni momenti i nati del segno di sono sentiti abbattuti, demotivati, stanchi e sovraccarichi di impegni il mese di dicembre porterà un po’ di quiete.

La fine dell’anno renderà sereni e soddisfatti i nati sotto il segno dei Gemelli, sopratutto nel settore lavorativo. È proprio questo il momento esatto per mirare a progetti a lungo termine.

Il dicembre del segno del Capricorno

Non è necessario dirlo, i nati sotto il segno del Capricorno lo sanno già, Venere è con voi e tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre si è aperta una parentesi interessante soprattutto per il piano affettivo.

L’amore è nell’aria cari amici del Capricorno e la fine dell’anno regalerà piaceri e soddisfazioni. La serenità torna anche sul piano degli aspetti dei rapporti famigliari dove tornerà un’atmosfera di armonia e tranquillità.

Il dicembre del segno del Sagittario

Dicembre è per la maggior parte segnato dall’influenza del segno del Sagittario, è il mese in cui l’indole energica, avventurosa e che guarda al futuro emerge di più. È stato per voi un anno estremamente complicato sotto diversi aspetti, ma la chiusura dell’anno sembra in ripresa e permette di guardare con maggiore ottimismo al futuro e al 2022.