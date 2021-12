Oroscopo Acquario domani 3 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 3 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

La giornata che vi attende venerdì, carissimi Acquario, non sembra essere particolarmente negativa, seppur la Luna sia piuttosto scomoda. Potrebbe farvi incappare quasi sicuramente in qualche ritardo abbastanza marcato, che a sua volta potrebbe farvi perdere alcuni appuntamenti importanti oppure creare delle generiche difficoltà.

Il lavoro e l’amore, comunque, procedono piuttosto bene!

Oroscopo Acquario, 3 dicembre: amore

La giornata amorosa che vi attende all’orizzonte di questo venerdì, cari amici dell’Acquario, sembra essere abbastanza positiva, soprattutto se foste impegnati! Il supporto di Venere e Mercurio, però, dovrebbe essere sfruttato, almeno per tirare fuori tutte quelle ottime energie che potreste usare per far sentire apprezzata la dolce metà!

Avventure all’orizzonte per voi amici single del segno!

Oroscopo Acquario, 3 dicembre: lavoro

Ciò che vi attende sul posto di lavoro, amici dell’Acquario, sembra essere tranquillo, anche se forse la giornata inizierà lentamente.

L’opposizione lunare, infatti, vi causa dei possibili e tangibili ritardi, che potrebbero far storcere leggermente il naso a qualche superiore.

Oltre a questo state anche attenti a non far salutare nessuno di quegli importanti appuntamenti che avete in programma.

Oroscopo Acquario, 3 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra esser molto influente nella vostra vita in queste ultime giornate, e venerdì confermerà questa tendenza. Nulla di grave, amici nati sotto il segno dell’Acquario, non pensateci neanche che tanto tutto andrà bene!