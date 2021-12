Oroscopo Bilancia domani 5 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Una giornata decisamente buona attende voi amici della Bilancia alle porte di questa domenica! Il lavoro, in particolare, procederà veramente benissimo, anche se forse sarete chiamati ad affrontare una qualche spesa urgente. Occhio, però, amici single alle illusioni che quella pessima Venere potrebbe farvi trovare in giornata, mentre per voi impegnati tutto sembra tranquillo!

Oroscopo Bilancia, 5 dicembre: amore

Bene, dunque, in amore, anche se sarete esclusivamente voi amici stabilmente impegnati a vivere una giornata tranquilla con il partner. A tratti, però, l’opposizione di Venere vi spingerà a pensare di affrontare un qualche discussione, cari Bilancia, magari anche con le migliori intenzioni, ma forse potrebbe essere meglio evitarlo.

Il rischio che degeneri in un grande litigio è concreto, state attenti.

Oroscopo Bilancia, 5 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, nel corso di questa bella domenica potreste facilmente ottenere delle ottime cose, carissimi Bilancia!

Certo, una probabile spesa potrebbe spazientirvi leggermente, ma affrontatela senza sollevare polveroni inutili, andate oltre e vi renderete conto, magari tra un paio di giorni, che proprio grazie a quella spesa siete riusciti ad andare parecchio avanti!

Oroscopo Bilancia, 5 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, per ora non sembra avere nulla di particolarmente bello o concreto in serbo per voi, carissimi amici nati sotto il segno della Bilancia. Non vale neppure la pensa pensarci, andate avanti con serenità e tranquillità!