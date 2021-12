Oroscopo Capricorno domani 14 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, la vostra giornata di martedì sembra volervi regalare l’importante e positivo influsso di Mercurio, unito a Venere! Marte ha lasciato la vostra orbita, ma senza nessuna ripercussione, tangibile o meno che sia. Forse siete un pochino stanchi e qualche progetto o programma potrebbe saltare, ma l’amore nel frattempo sembra essere emozionante!

Oroscopo Capricorno, 14 dicembre: amore

Ottimo, insomma, ciò che Venere e Mercurio sembrano volervi donare in questa giornata amorosa di martedì! Specialmente se foste impegnati, ed ultimamente foste stati interessati da un paio di litigi, ora potreste andare oltre a tutto, tornando a sognare un bellissimo futuro per voi e il partner!

Amici single dei Capricorno innamorati, presto dovrete fare la vostra mossa, ma non ancora.

Oroscopo Capricorno, 14 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda il vostro lavoro, invece, tutto dovrebbe scorrere in maniera liscia, purché però non vi facciate abbattere da qualche ritardo o contrattempo.

Magari, cari Capricorno, una buona idea potrebbe essere rimandare o delegare gli appuntamenti che avete fissato, sempre meglio che farli fallire!

Concentratevi, piuttosto, su quello che già avete in ballo!

Oroscopo Capricorno, 14 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere un granché in serbo per voi in questo momento, carissimi amici nati sotto il segno del Capricorno! Non fasciatevi la testa con troppo anticipo, andate avanti e non pensateci, tanto non potrete cambiare il destino.

