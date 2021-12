Uomini e Donne: le 9 coppie storiche rimaste nel cuore di tutti che dopo il programma si sono lasciate

TV e Spettacolo

Per queste 10 coppie galeotto fu lo studio di Uomini e Donne, ma in seguito l’amore purtroppo è finito. Conosciamo meglio chi sono i protagonisti di questi amori terminati.

Le telecamere del programma tv Uomini e Donne hanno visto sbocciare tantissimi amori che hanno fatto emozionare tutti i telespettatori. Alcuni di questi però non sono durati anche fuori dal dating show di Maria De Filippi. Ripercorrendo la loro storia del format di Canale 5, scopriamo le 9 coppie che una volta finito il programma sono scoppiate, restando però nella memoria e nei cuori del pubblico.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Il percorso che Nilufar Addati ha vissuto all’interno di Uomini e Donne è stato a dir poco complicato.

Alla fine però ha scelto di uscire in coppia con Giordano Mazzocchi. I due hanno anche partecipato a un’edizione di Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro rapporto. Dopo una serie di alti e bassi e un falò di confronto molto sentito, i due hanno deciso di uscire dal reality insieme. Qualche mese dopo però il loro amore è giunto definitivamente al capolinea. I due lo hanno comunicato tramite i loro profili social.

Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci

Il Trono del nuotatore Federico Mastrostefano è stato uno dei più lunghi a Uomini e Donne, a cui ha preso parte nel 2010.

La storia con la sua Pamela però non è durata più di un anno. Lui ha lasciato lei durante la settima edizione de L’isola dei famosi con la frase “Non ti amo più”. A Gossip e Tv ha dichiarato “Per 4 o 5 mesi ho pensato che fosse la donna giusta. Poi, con la convivenza, le cose hanno cominciato a non funzionare. All’Isola mi ritrovai a riflettere sul nostro rapporto: non vivevamo una storia facile avendo due caratteri molto diversi, lei molto impulsiva e io più tranquillo. In Nicaragua ho capito che dovevo chiudere perché ci trascinavamo da tempo”.

Ad oggi i due sarebbero rimasti in buonissimi rapporti. Federico ha lasciato il mondo della tv ed è tornato a fare l’istruttore di nuoto e di fitness in acqua. Pamela si è dedicata alla famiglia e ha dato alla luce anche un figlio. Spera, però, di tornare nel mondo dello spettacolo.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

È gennaio 2015 quando Gemma Galgani e Giorgio Manetti si conoscono nel trono over di Uomini e Donne. Gemma è già un personaggio storico e molto conosciuto del programma di Maria De Filippi, reduce di tantissime storie fallimentari è alla ricerca del vero amore. Giorgio rimane folgorato da Gemma e decide di cercarla anche lontano dalle telecamere.

Subito tra i due scoppia la passione e in trasmissione Gemma appare come una donna nuova, più frizzante. Le critiche sulla coppia non sono mancate, specialmente da parte dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari (da sempre acerrima “nemica” della Galgani) che hanno sempre giudicato la grande differenza d’età tra i due, insinuando anche ipotesi sulla differenza dei sentimenti. Gemma infatti è apparsa da subito molto presa, Giorgio, d’altro canto, ha sempre dichiarato di non essere innamorato della dama torinese.

Dopo alcuni tira e molla con Giorgio che incontra anche altre donne oltre alla Galgani, verso la fine della stagione di Uomini e Donne lui inaspettatamente chiede a lei di lasciare il programma insieme, ma la dama risponde che “senza amore non lascio il programma” dato che Giorgio non mostra alcun amore per lei. I due però continuano a stare insieme e vengono anche invitati da Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Poi a settembre 2015 la loro storia termina. È Gemma a mettere un punto, accusando Giorgio di non averle dedicato attenzioni durante l’estate. La stagione del 2016 di Uomini e Donne è molto incentrata su di loro e i fan del programma sperano in un riavvicinamento tra i due.

Ad oggi Giorgio Manetti ha lasciato definitivamente il programma trovando una compagna al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Gemma, invece, è ancora salda a Uomini e Donne alla ricerca del vero amore.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Siamo di nuovo a Uomini e Donne del 2015 e tra Giulia e Andrea è subito un colpo di fulmine. La loro storia è stata tra quelle più chiacchierate, diventando un vero e proprio fenomeno mediatico, complici anche i social. Ciò che avrebbe portato al capolinea il loro amore sarebbero alcuni tradimenti di Damante nei confronti della De Lellis, mentre quest’ultima viveva la sua esperienza al GF Vip. Giulia ha raccontato tutto ciò e con estremi dettagli nel suo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

Durante la pandemia da Coronavirus i due sono stati beccati, complici i social, a condividere stessa casa. Questo ha fatto pensare a un riavvicinamento, ma in autunno l’amore sarebbe di nuovo naufragato. A proposito, Damante ha rivelato: “L’errore è stato proprio tornare insieme, ci facciamo del male a vicenda nonostante l’amore che ci legherà per sempre”.

Ad oggi i due hanno entrambi nuova compagnia: Giulia sta con Carlo Gussalli Beretta mentre Andrea con Elisa Visari

Luca Onestini e Soleil Sorge

Altra storia nata sul trono di Uomini e Donne è quella tra Luca Onestini e Soleil Sorge. Il loro amore è naufragato, però, dopo soli 4 mesi dalla scelta, durante la partecipazione di Onestini al Grande Fratello Vip. In quell’occasione Soleil ha lasciato Luca con una lettera. In seguito, al magazine di Uomini e Donne lei ha rivelato che Onestini sarebbe stato interessato più a sé stesso che non a progetti di vita da condividere con lei. Entrambi insomma avrebbero nutrito interesse per cose differenti. Soleil, in seguito, ha frequentato un altro protagonista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna.

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni

Anche la partecipazione di Sara Affi Fella al dating show di Maria De Filippi ha fatto molto discutere. Nel programma lei ha scelto Luigi Mastroianni. “Durante la trasmissione scelgo Luigi. Ma in realtà non era amore. Ho provato a conoscerlo al di là delle telecamere, ma la storia non è decollata lo stesso” ha affermato poi in seguito. Dichiarando, inoltre, di essersi tolta un peso quando è avvenuta la rottura.

Durante tutta la sua partecipazione a Uomini e Donne, infatti, Sara non sarebbe mai stata single, ma avrebbe solamente finto di esserlo. Secondo quanto ha rivelato in seguito, infatti, lei non avrebbe mai lasciato il suo fidanzato Nicola Panico, il quale sarebbe anche stato un complice nell’“inganno” organizzato a sfavore della redazione del programma.

A fine estate, però, Sara e Nicola si lasciano e lui decide di raccontare tutto alla redazione di Uomini e Donne. Da quel momento esplode lo scandalo.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

È il 19 febbraio 2021 quando Sophie Codegoni sceglie il suo corteggiatore storico Matteo Ranieri. La ragazza si era fatta conoscere dal pubblico per la sua integrità e per la sua contrarietà all’idea di scendere a compromessi caratteriali solo per piacere di più. La sua scelta aveva emozionato tutti, ma Sophie e Matteo si sono lasciati poche settimane dopo. “La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice” ha rivelato la ragazza.

Ad oggi Sophie è una concorrente del GF Vip e proprio nella casa più spiata d’Italia è tornata a parlare di questa sua storia e dei motivi che l’hanno spinta a chiudere don Matteo Ranieri. Stando alle sue dichiarazioni il suo ex le avrebbe mentito in varie occasioni.

Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli

Più di 10 anni fa Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli hanno fatto commuovere ed emozionare tutto il pubblico di Uomini e Donne con la loro storia. Il loro amore è durato due anni, dal 2004 al 2006, poi improvvisamente è giunto al capolinea. Dopo la brusca rottura i due hanno intrapreso strade diverse, incontrando anche altre persone e intrecciando nuove relazioni.

Sulla fine del loro amore Costantino rivela: “Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare”.

Paola Frizzierio e Salvatore Angelucci

È la stagione 2005/2006 del dating show di Maria De Filippi e sul trono troviamo Salvatore Angelucci. Paola Frizzierio, da poco approdata nel programma, decide subito di corteggiarlo, ammettendo di rivedere in lui un po’ la figura di Raoul Bova di cui è tanto appassionata. La stessa Paola ha raccontato: “Per sei mesi l’ho corteggiato. Lui era il principe azzurro e io la ragazza della porta accanto. Con i miei strumenti sono riuscita a farmi scegliere“.

Al di fuori del programma la relazione è durata, però, solo 8 mesi. Vivendo la quotidianità Paola si sarebbe accorta che in realtà non era davvero innamorata di Salvatore, ma solamente di un’idea che si era creata di lui. Salvatore avrebbe “sopportato” per un po’ il malcontento della fidanzata. Poi, però, ha messo un punto alla relazione invitando Paola a tornare a Napoli e continuare con la sua vita.

In seguito, il deejay ha avuto una lunga relazione con Karina Cascella che l’ha reso papà.