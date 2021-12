Oroscopo di domani 29 dicembre per Gemelli, Bilancia e Acquario: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo di Domani

Le previsioni di domani 29 dicembre per i segni di acqua: Acquario in vena di litigi, ottime notizie per la bilancia ed i gemelli.

Le previsioni per domani 29 dicembre per i segni di Aria raccontano di giornate in salita, per alcuni, ma che possono cambiare in meglio da un momento all’altro. In ogni caso, il 2022 è ormai alle porte e grandi novità arriveranno presto.

Leggi anche le previsioni del 2022 di:

Oroscopo di domani 28 dicembre per la Bilancia: amore in pole position

Negli ultimi giorni, nonostante la vostra disperata voglia di andare in vacanza, vari grattacapi di tipo pratico vi hanno rovinato le feste. Ora però le cose cambiano: da oggi spegnete tutti. I device tecnologici e vi date alla macchia, pronti a concentrarvi sul piacere dello stare in compagnia.

Un po’ di malumore rimarrà anche in questo 2 dicembre, ma durerà poco: ci penseranno le persone che amate a farvi una bella sorpresa e farvi tornare allegri.

Oroscopo di domani 28 dicembre per i Gemelli: un sospiro di sollievo per gli ultimi giorni

Un brutto imprevisto, qualche giorno fa, rischiava di rovinarvi la fine del 2022. Domani una novità vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo: quel guaio capitato tra capo e piedi ora sparirà in un nonnulla. Ne gioveranno anche fidanzati, fidanzate e parenti vari, che hanno dovuto sopportare la vostra tensione delle ultime ore.

Ora sì che potrete dormire sonni tranquilli.

Oroscopo di domani 28 dicembre per i Acquario: ancora vacanze, ma per poco.

Oggi non sarà il lavoro né saranno le commissioni pratiche di tutti i giorni a farvi drizzare i capelli: saranno piuttosto i figli e il partner a cercare di farvi perdere la pazienza.

Domani, infatti, basterà pochissimo per litigare: se vi farete trascinare dalle provocazioni la giornata potrebbe essere davvero troppo lunga.

Buone notizie per gli Acquario che invece riusciranno a mediare con le persone con cui vivono: come d’incanto per loro la giornata si rischiarerà e tutto filerà sorprendentemente liscio.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!