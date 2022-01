Oroscopo Paolo Fox Leone domani 6 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 6 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Leone, questa vostra giornata di giovedì non sembra ancora essere particolarmente bella per l’amore, considerando l’opposizione della Luna e di Mercurio che non vi fanno stare per nulla tranquilli.

Non litigate, perché il dialogo è buono e forse qualche ottima soluzione potreste trovarla, cercandola assieme! Mentre, sul lavoro impegnatevi, ma occhio alle delusioni.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 6 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 6 gennaio: amore

Gli esiti di questa giornata amorosa di giovedì sembrano dipendere in larga misura da come decidete di affrontarla, carissimi Leone impegnati. Con il partner i conflitti sembrano essere all’ordine del giorno, ma se voi vi innervosiste e provate a controbattere, allora non fareste altro che peggiorare la vostra posizione.

Siate calmi, parlate misurando per bene le vostre parole e potreste risolvere tutto!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 6 gennaio: lavoro

Dal punto di vista professionale, invece, questa giornata di giovedì sembra essere piuttosto buona e tranquilla, carissimi Leone, anche se va detto che non sarete quasi per nulla efficienti. Potete impegnarvi, stare dietro alle classiche mansioni e ai compiti che vi danno sicurezza, mentre però non riuscirete a raggiungere nessun grande risultato, avvertendo una leggera delusione.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana del Leone

La settimana che Paolo Fox ha letto dai vostri astri e dai loro transiti non sarà particolarmente emozionante, ed è iniziata in maniera veramente tediosa per voi. Tuttavia, cari nati sotto il Leone, l’astrologo romano sembra aver letto un generale miglioramento per voi verso la metà della settimana, specialmente guardando alla sfera amorosa!

Lavoro irrequieto ma non negativo.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni