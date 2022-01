Oroscopo Leone domani 16 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 16 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, alle porte di questa giornata di domenica sembra attendervi una Luna particolarmente socievole, che vi spingerà ad approfondire e migliorare le vostre varie sfere relazionali! Nuove conoscenze vi attendono, ma forse utili esclusivamente per il lavoro, dandovi nuove occasioni!

Occhio a scelte e decisioni, Mercurio e Saturno rischiano di farvi sbagliare.

Oroscopo Leone, 16 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra potervi regalare delle fantastiche emozioni rinnovate o nuove, cari amici del Leone! Siete aperti, disponibili e socievoli, approfittatene per fare qualcosa di bello in compagnia di partner e amici, mentre voi single dovreste sfruttarlo per conoscere qualcuno! Se foste innamorati, invece, pazientate ancora prima di fare la vostra prossima mossa.

Oroscopo Leone, 16 gennaio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata di domenica dovrebbe essere piuttosto buona, ma in alcuni momenti dovrete stare leggermente più attenti.

In generale, Marte premia le vostre iniziative, dandovi anche un paio di ottime idee vantaggiose da sfruttare! Mentre, a causa di Mercurio e Saturno il rischio più grosso è di commettere un errore prendendo una delicata decisione.

Oroscopo Leone, 16 gennaio: fortuna

Infine, da parte della fortuna forse è meglio che non vi aspettiate nulla di troppo grande nel corso di questa domenica, carissimi nati sotto il Leone.

Il suo supporto, però, ora come ora potrebbe essere anche piuttosto futile, non preoccupatevi!

