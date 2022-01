Oroscopo Sagittario domani 16 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 16 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Occhio cari Sagittario, perché questa non sembra essere affatto una domenica tranquilla per voi. A causa della Luna opposta, infatti, sembrate dover trascorrere il vostro tempo con qualcuno che non vi piace particolarmente, forse un collega antipatico. L’amore, invece, sembra essere permeato da una grandissima gelosia che renderà i contatti con il partner decisamente poco sereni.

Oroscopo Sagittario, 16 gennaio: amore

Occhio, insomma, a questa vostra giornata amorosa perché non sembrate poterne ricavare nulla di buono, cari amici del Sagittario impegnati. A causa di una grande sensazione di gelosia potreste, infatti, trovarvi a litigare con il partner in situazioni sconvenienti ed anche per ragioni futili. Potete evitarlo, dando fondo a tutta la vostra tranquillità ed evitando di arrabbiarvi o innervosirvi.

Oroscopo Sagittario, 16 gennaio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, la giornata che vi attende domenica potrebbe essere piuttosto vantaggiosa, ma vi lascerà comunque una grandissima sensazione di fastidio sulle spalle.

Sarete, infatti, probabilmente costretti a collaborare con un collega che non vi piace affatto, sentendovi a disagio e non riuscendo a dare il meglio di voi stessi, siate solo pazienti.

Oroscopo Sagittario, 16 gennaio: fortuna

La fortuna infine non sembra essere particolarmente presente nella vostra giornata di domenica, carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario.

Non preoccupatevene, non potete cambiare le sorti del destino e non vale la pena sperarci.

