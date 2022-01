Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 18 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Per voi amici dei Gemelli sembra aprirsi una giornata di martedì colpita da qualche spesa che non sembravate aspettarvi, in un contesto in cui le vostre economie non sono certamente al top.

Sul lavoro qualche buon accordo sembra attendervi, cercate di chiuderlo ma stando attenti alle clausole che vi propongono. Mentre, in amore, Giove sembra causare una gran tensione con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 18 gennaio: amore

L’amore, insomma, sembra essere colpito dall’opposizione di Giove che tenderà a creare una gran sensazione di tensione e nervosismo nella maggior parte delle vostre relazioni, quella amorosa ovviamente sopra a tutte.

Niente di grave, dovreste semplicemente mordervi la lingua invece che sollevare polveroni futili su fatti inutili o inesistenti. State calmi, cari Gemelli!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 18 gennaio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata potrebbe riservarvi delle ottime situazioni che potrebbero procurarvi anche alcuni vantaggi a lungo termine, cari Gemelli! Accordi e contratti sembrano essere favoriti in giornata, mentre i progetti e i piani un pochino meno.

Concentratevi su quell’accordo da chiudere, ma occhio ad alcune condizioni che vi porranno.

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

Carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, sembra che nel corso di questa settimana tutto possa scorrere abbastanza bene! La comunicazione con il partner sarà eccellente, e se ci fosse qualche questione, vecchia o nuova da affrontare, allora impegnatevi e risolvetela! Sul lavoro verso la fine della settimana, secondo le letture di Paolo Fox, qualcuno proverà ad ostacolarvi.

